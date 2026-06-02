ハイセンス、「FIFA ワールドカップ 2026」観戦チケットなどが当たるキャンペーン

「FIFA ワールドカップ 2026」の

観戦チケットが当たるキャンペーンが開催中

ユーザー限定、応募は6月7日23時59分まで

ハイセンスジャパンは6月1～7日23時59分の期間、「FIFA ワールドカップ 2026」の公式スポンサーとして、同社のテレビのユーザーを対象にした「FIFA ワールドカップ 2026観戦チケットが当たるキャンペーン」を開催している。同キャンペーンには、ハイセンスのテレビに搭載されている、独自OS「VIDAA」のホーム画面に表示されるコードから応募できる。賞品は、A賞（6組12名）が「FIFA ワールドカップ 2026」の「日本 vs スウェーデン戦」現地観戦チケット、B賞（10名）が「FIFA ワールドカップ 2026」オリジナルグッズ。なお、A賞の賞品は観戦チケットのみであり、渡航費、宿泊費、現地交通費、飲食費、通信費、および観戦にともなう費用は当選者自身の負担となる。また、応募は1人あたり1回限りで、当選権利の譲渡、換金、転売は不可。応募対象機種は、U7S、U8S、UXS、U9R、U8R、U7R、E7R、U6R、A6R、A4R、C55R、C35R、E80R、E70R、E50R、E40R、A68R、A48R、U88R、YR8U、YR7U、YR6U、YR6A、YR4A、E55S、YS4A、U7N、U8N、U9N、E7N、A4N、E4N、A48N、A46N、E45N、A6K、E6K、A68K、E65K、E6N、E60Nの各シリーズ。