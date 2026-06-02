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ADATAがCOMPUTEXでダブル受賞、AIメモリーとDDR5が示す次世代インフラ戦略

販売戦略

2026/06/02 16:00

　台湾のADATA Technologyは現地時間の5月21日に、コンピュータ見本市「COMPUTEX」を代表する公式アワードの1つ、「COMPUTEX Best Choice Award」において、同社のエンタープライズストレージブランド「TRUSTA」による「TRUSTA AI Scaler Extended Memory Solution」が「Best Choice AI Category Award」を、ゲーミングブランド「XPG」による「XPG NOVAKEY RGB DDR5 Gaming Memory」が「Sustainable Tech Special Award」を、それぞれ受賞したことを発表した。

「COMPUTEX Best Choice Award」にて、
「TRUSTA AI Scaler Extended Memory Solution」が
「Best Choice AI Category Award」を、
「XPG NOVAKEY RGB DDR5 Gaming Memory」が
「Sustainable Tech Special Award」を受賞

メモリー×ストレージでAI性能を最適化する仕組み

　「TRUSTA AI Scaler Extended Memory Solution」は、ソフトウェアプラットフォーム「AI Scaler Toolkit」を中心に構築されたソリューションで、大規模言語モデルの推論やファインチューニング時にワークロードを分散することが可能で、処理内容に応じてGPU、DRAM、SSDの各リソースを柔軟に割り当てられる。

　メモリーとストレージを活用した、コンピューティングリソース割り当ての最適化を通じて、大規模モデルの導入における制約を克服するとともに、全体的なリソース利用効率の向上を実現する。また、GPUのみを使用する導入構成と比較して、AI導入にかかる総コストを大幅に削減できる。

　同ソリューションの中核をなす「AI Scaler Toolkit」は、オープンソースアーキテクチャによって設計されており、NVIDIA NemoClawといったAIエージェントツールとの連携も可能であり、柔軟なタスク管理、自動化ワークフロー、システム統合に貢献する。

　「XPG NOVAKEY RGB DDR5 Gaming Memory」は、ヒートシンクデザインにインフィニットミラー効果を取り入れることで、ガラス製サイドパネルを備えたPCケースの外側からも、奥行きのあるRGBの反射を演出するゲーミングメモリー。

　ヒートシンクに50％の再生アルミニウムを使用するとともに、85％のPCR再生プラスチックを採用するほか、パッケージにはFSC認証紙と、30％ PCR素材を使用したPETブリスタートレイを採用するなど、サステナビリティにも配慮する。

　最大で毎秒8000MTの高速転送を実現し、1モジュールあたり最大32GB対応、さらにCL30の低レイテンシ仕様となっており、高負荷なAAAゲームタイトル、動画編集、クリエイター用途、オンプレミスAIコンピューティングに適している。

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