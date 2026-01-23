ADATAから最大1万1000MB／sのGen5 SSD「XPG MARS 970 PLUS」、ゲームやAI処理を高速化

MARS 970 PLUS

ノートPCやコンパクトなシステムに最適

エイデータテクノロジージャパン（ADATA）は1月23日に、ゲーミングブランド「XPG」から、NVMe 2.0をサポートする次世代PCIe5.0対応NVMe SSD「MARS 970 PLUS」を国内発売する。ラインアップは、容量2TBの「SMAR-970PL-2TCS」と、容量1TBの「SMAR-970PL-1TCS」の2種。「MARS 970 PLUS」は、最大読み込み毎秒1万1000MB、最大書き込み毎秒1万MBを実現し、ゲームやAIワークロードにおいて遅延が発生することなく、高いパフォーマンスを引き出せる。あわせて、厳選した232層の3D NANDフラッシュメモリーを採用するとともに、データ保護およびECC（エラー訂正テクノロジー）の使用によって、TBW（総書き込みバイト数）を大幅に改善し、高負荷の要件を満たす耐久性を提供する。さらに、優れた性能対電力効率を実現すべく、発熱を抑えた設計を採用しているため、冷却装置が不要となりノートPCやコンパクトなシステムに適している。また、高パフォーマンスを維持しつつ消費電力を抑えられるので、どこでもパワフルな性能を発揮できる。そのほか、SLCキャッシングとHMB（ホストメモリーバッファ）に加えて、最大1600K／1400K IOPSの4Kランダム読み取り／書き込み性能を備えており、複数の高負荷処理が同時に行われる環境でも、安定したパフォーマンスを実現している。