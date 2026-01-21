2025年に売れたクリップ型完全ワイヤレスイヤホンTOP10、JVCがBOSEとの接戦を制する
実売データ
2026/01/21 18:00
「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、クリップ型完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Victor ワイヤレスイヤホン（HA-NP1T）（JVCケンウッド）
2位 Ultra Open Earbuds（BOSE）
3位 cheero Wireless Open Earphones Smart（CHE-645）（ティ・アール・エイ）
4位 OpenDots ONE（SKZ-EP-00004）（Shokz）
5位 ambie sound earcuffs（AM-TW02）（ambie）
6位 カバーレスでイヤホンをケースから瞬時に取り出せるオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン（NOW10）（ナガオカトレーディング）
7位 OpenFit 2+（SKZ-EP-00005）（Shokz）
8位 FreeClip（Huawei Technologies）
9位 OpenFit Air（Shokz）
10位 Soundcore C40i（A3331NZ）（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Victor ワイヤレスイヤホン（HA-NP1T）（JVCケンウッド）
2位 Ultra Open Earbuds（BOSE）
3位 cheero Wireless Open Earphones Smart（CHE-645）（ティ・アール・エイ）
4位 OpenDots ONE（SKZ-EP-00004）（Shokz）
5位 ambie sound earcuffs（AM-TW02）（ambie）
6位 カバーレスでイヤホンをケースから瞬時に取り出せるオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン（NOW10）（ナガオカトレーディング）
7位 OpenFit 2+（SKZ-EP-00005）（Shokz）
8位 FreeClip（Huawei Technologies）
9位 OpenFit Air（Shokz）
10位 Soundcore C40i（A3331NZ）（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。