JBLが変えるイヤホン選び、Auracast対応で広がる楽しみ方

秋葉けんた

編集プロダクションのマイカに所属するITライター。雑誌、書籍、新聞、Web記事など、多岐にわたるメディアで執筆活動を行っている。特に家電やガジェット、IT関連の記事に豊富な実績があり、生成AIに関する書籍も多数手がけている。

【完全ワイヤレスイヤホン最前線・10】完全ワイヤレスイヤホン市場で人気のメーカー担当者に話を聞けば、製品選びに役立つ――そんな意図から始めた担当者インタビュー。今回、訪れたのはJBLブランドを扱うハーマンインターナショナルです。「JBL」という3文字から、どのような製品を思い浮かべるでしょうか。飲食店の天井に設置されたオレンジのロゴが印象的なスピーカーや、スタジオモニターとしてオーディオマニアが憧れた大型スピーカー。そうしたプロフェッショナル向けの音響機器を思い浮かべる人も少なくないはずです。しかし、それは一昔前の話かもしれません。「JBLは来年で設立80周年を迎える老舗オーディオブランドですが、現在、若い世代がJBLと聞いて最初に思い浮かべるのは、Bluetooth搭載のワイヤレススピーカーです」。そう語るのは、ハーマンインターナショナルの濱田直樹・マーケティング部シニアマネージャーです。このワイヤレススピーカーで培ったBluetoothの伝送技術やバッテリーの制御技術、そして小型化する技術などを生かしているのが、2018年から展開している同社のワイヤレスヘッドホンとワイヤレスイヤホンです。JBLのヘッドホン・イヤホンの特徴は、そのラインアップの豊富さでしょう。形も価格もさまざまなモデルを用意しています。「イヤホンの使い方は人それぞれということを認めた上で、製品ラインアップをそろえています。18年以来、世界累計出荷が2億台を超えているのは、この戦略が功を奏したのだと考えています」と濱田シニアマネージャーは解説します。ラインアップを絞ったAppleとは対照的な戦略をとっているわけです。例えば、「JBL Sense Pro」（価格は2万4200円）は耳をふさがず、通話も音楽も自然に楽しめるオープンイヤー型といわれる完全ワイヤレスイヤホンです。音楽を聴きながらも外の音が聞こえるということで、仕事中に話しかけられても答えられる、家で急に宅急便が来ても対応できる、と人気が高まっています。JBLには、この「音楽を聴きながら外の音が聞ける」をコンセプトとした完全ワイヤレスイヤホンが、JBL Sense Pro以外にも他に2タイプあるのです。JBL Sense Proはオープンイヤー型の中でも「イヤーフック型」と呼ばれるタイプですが、「JBL Soundgear Clips」（同1万8700円）は耳を挟むようにして装着する「カフスタイル型」の製品です。もう一つがイヤホンの先端につけるチップを交換することでオープン型にも密閉型にもなる「JBL Tune Beam 2 Ghost Edition」（同1万4960円）。さらにJBL Sense Proと同じジャンルにも価格を抑えた「JBL Sense Lite」（同1万2980円）があります。「オープンイヤー型で、これだけバリエーションをそろえているのは、JBLだけだと思います」と濱田シニアマネージャーは説明します。なお、「あまりにバラエティが豊富すぎて何を選べばいいか分からない」という人に向けて、同社は両耳をスキャンして好みのリスニングスタイルに最適なイヤホンを選ぶ「JBL Fit Checker」というWebページも用意しています。多様なユーザーに向けた工夫は、イヤホン本体のみならず、充電ケースにまで広がっています。JBLの完全ワイヤレスイヤホンには、充電ケースにディスプレーを搭載したモデルもあるのです。「JBL Tour Pro 3」（同3万9600円）と「JBL Live Beam 3」（同1万9800円）、「JBL Live Buds 3」（同1万8900円）といったモデルは、ケースのディスプレーで音質やノイズキャンセリングの切り替えなどができるのに加え、左右のイヤホンのバッテリー残量も確認できます。さらにユニークなのはスマホアプリを通じて、自分の好きな写真を表示できること。ここに“推し”の写真も表示させられることができるということです。さらにJBL Tour Pro 3の充電ケースは、Bluetoothの新世代規格である「Auracast(オーラキャスト)」の送信デバイスとしても使用できます。Auracastは、1台の送信デバイスから複数の受信デバイスへ、同じ音声を同時に送信できる機能。Auracastに対応したイヤホンが2台あれば、旅行中に、タブレット端末にJBL Tour Pro 3の充電ケースをつなぐことで、2人の子どもがタブレット端末で再生する動画を見るとき、同時に同じ音声を聞くことができます。電車や飛行機の中で役立つこの機能があれば、兄弟げんかも防げるかもしれません。濱田シニアマネージャーによれば「最近、完全ワイヤレスイヤホンを買いかえようという人が増えています」とのこと。完全ワイヤレスイヤホンを使うシーンがどんどん増えているので、より性能のいい製品に買い換えたいというニーズが増しているということでしょう。「買いかえるときに『今、使っているものより良いものを買いたい』というのは当然のことですが、『良いもの』には1人ひとりの差があります。求めているスタイルも違うだろうし、使える予算にも差があります。スタイルと予算で条件がある中で、それに答えるラインアップがあるということは、とても重要だと思います」（濱田シニアマネージャー）。JBLでは、店頭に置いていない製品をWeb上に用意しています。Webでしか買えないカラーもあれば、機能も店頭モデルとは異なる製品もあるそうです。「どんなモデルを店頭に置いて、どんなモデルをWeb専用にするか。都心の店頭と郊外の店頭でも求められるモデルは異なります」と濱田シニアマネージャー。そこに訪れる人はどんな人か、常に意識しているそうです。そこにも、多様な人たちにぴったりと合うイヤホンを用意したいという思いがみられます。（マイカ・秋葉けんた）