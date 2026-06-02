メタバース空間「Post@library」、全国大学マップを公開

「全国大学マップ」のイメージ

高校生の進路選択を支援

市町村レベルでの、マップ上での大学表示イメージ

（画面は京都市内）

「Post@net」のコンテンツ例

京都電子計算は6月1日に、同社が提供する受験生向けポータルサイト「Post@net」上で展開しているメタバース空間「Post@library（メタバース図書館）」において、全国マップに大学を配置することによって、各地域にどのような大学が存在しているのかを、日本全国を旅するような感覚で把握できる「全国大学マップ」を公開した。今回、公開された「全国大学マップ」では、マップ上の大学アイコンを選択すると各大学の公式ウェブページに直接アクセス可能となり、高校生は地域や分野を横断しつつ、多様な大学情報へ直感的にアクセスできる。進学先として検討していなかった地域や大学に触れるきっかけを提供することで、高校生の進路選びにおける選択肢の拡大を目指す。「全国大学マップ」には現在、「Post@net」を利用中の大学を掲載しているが、今後はより幅広い大学・教育機関の掲載を進めることによって、高校生の進路選択を支援する情報プラットフォームとして充実を図っていく。あわせて、大学の公式ウェブページへのリンクだけでなく、職業体験プログラムといったインターンシップを通じて、学生と一緒に大学のキャンパスをメタバース化する取り組みも進めている。学生が「全国大学マップ」の制作に関わることで、大学の魅力を学生目線で発信し、キャンパスや学びの特色をよりリアルに表現するとともに、見るだけでなく「体験できる」情報を発信することを可能にして、より楽しく、魅力的な大学情報の提供につなげていく。「Post@net」は、京都電子計算が提供する受験生向けポータルサービス。デジタル絵馬、大学情報検索・マッチング機能、メタバース空間「Post@library」といった、受験生の学びと進路選択を多面的に支援するコンテンツを展開している。