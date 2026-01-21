【2026年】有名家電メーカーが製造！ニトリで評判の人気大型家電を紹介！

おすすめのニトリ大型家電を紹介！

ニトリの家電ってどこで製造しているの？

ニトリで評判のおすすめ人気大型家電を紹介

フレーム補正やサラウンド設定で快適！「55型 4K対応 液晶テレビ」

55型 4K対応 液晶テレビ（NLS55RD01）

上下左右への自動送風で温度ムラを抑制！「エアコン 6畳用」

エアコン 6畳用（NH-22H）

薄型設計で冷凍スペースも増やせる 271L 3ドアファン式 まんなか切替冷蔵庫

271L 3ドアファン式

まんなか切替冷蔵庫（BR2G01）

洗剤が繊維に深く浸透！ 10kg洗剤自動投入洗濯機

10kg洗剤自動投入洗濯機（NT100S1）

特急乾燥やシワをケアするコースが使える！ 12kgヒートポンプ式ドラム式洗濯乾燥機

12kgヒートポンプ式ドラム式洗濯乾燥機（ND120HL1）

ニトリには大型家電もたくさん揃っている！

さまざまな生活雑貨をお手軽価格で入手できるニトリ。ニトリでは、大型家電も販売されていることをご存じでしょうか？今回は、そんなニトリで評判のおすすめ人気大型家電をいくつか紹介します。4K液晶テレビや冷蔵庫、洗濯機、エアコンまで、家電量販店顔負けのラインアップです。どんな商品があるのか、チェックしてみてください。新生活をスタートさせる、引っ越す予定があるといった人にもおすすめです。ニトリ家電はどこのメーカー？ニトリは、家電メーカーに製造を委託した商品を自社のPBとして販売しています。製造を依頼している家電メーカーは、国内企業やグローバル企業のハイセンス（Hisense）などが挙げられます。ほかにもエディオンと製品を共同開発するなど、さまざまな方法で製品を提供しており、安心して購入することができるでしょう。それでは、ニトリで評判のおすすめ人気大型家電をいくつか紹介していきます。今回おすすめするのは、次の5製品です。・55型 4K対応 液晶テレビ・エアコン 6畳用・271L 3ドアファン式 まんなか切替冷蔵庫・10kg洗剤自動投入洗濯機・12kgヒートポンプ式ドラム式洗濯乾燥機それぞれの特徴について、くわしく見ていきましょう。「55型 4K対応 液晶テレビ」は、オリオンとニトリによる製品です。地デジ、BS・CSチューナーのほか、Google TVを搭載しています（YouTube、Netflix、Prime Videoをプリインストール）。また、動きの速い映像も残像感が少なくクリアに楽しめるMEMC（フレーム補正技術）や、コンテンツに合わせて音響設定やサラウンド設定が行えるDolby Atmosに対応。高画質・高音質なコンテンツを楽しめるテレビとなっています。「エアコン 6畳用」は、氷解洗浄や上下左右オートスイングに対応したエアコンです。氷解洗浄機能では、室内機や室外機の熱交換器を冷やし、ホコリや油汚れなどを一気に洗い落とすことができます。内部が清潔に保たれるため、カビやダニの繁殖を抑えられるでしょう。また、上下左右に自動で風を送るため、風当たりも少なく室内の温度ムラの抑制にも効果的です。「271L 3ドアファン式 まんなか切替冷蔵庫」は、冷凍保存するスペースを多く確保したい人にピッタリな冷蔵庫。上から冷蔵室、変温室、冷凍室の構成になっています。変温室は、食材に合わせて最適な温度に変えられるため、冷凍室から野菜室までさまざまな用途で使えます。また、幅約56cm×奥行約60cmの省スペース設計なのも魅力。薄型設計で、冷蔵庫前の動線もしっかり確保できるでしょう。「10kg洗剤自動投入洗濯機」は、液体洗剤・柔軟剤の自動投入機能を搭載した洗濯機です。液体洗剤と柔軟剤にそれぞれ約700mlのタンクを有しているため、入れ替えにかかる手間を大幅に省けます。洗濯時には、高濃度の洗剤液がシャワー状に洗濯物に降り注ぎます。このおかげで、洗剤が繊維の奥まで浸透し、頑固な汚れもしっかり洗浄できるようになります。「12kgヒートポンプ式ドラム式洗濯乾燥機」は、低温でしっかり・ふんわり仕上げるヒートポンプ乾燥機能を持つドラム式洗濯乾燥機です。高濃度の洗剤液で頑固な汚れをしっかり落とす、高浸透泡シャワー機能も搭載しています。そのほか、普段使いの約3kgが約60分で乾燥まで完了する特急乾燥コースや衣類のシワを抑える衣類ケアコースなどにも対応しています。ニトリでは、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどさまざまな大型家電を扱っています。どれも白を基調としたデザインで、お部屋のイメージにあわせやすいものばかり。この機会に、ご自宅に「お、ねだん以上」のニトリの大型家電をお迎えしてみてはいかがでしょうか。