鉄道スゴロクアプリ「プラトレ」と鉄道育成アプリ「ソダテツ」、Osaka Metro車両と路線を実装

鉄道スゴロクアプリ「プラトレ」と鉄道育成アプリ「ソダテツ」に、Osaka Metro車両と路線が追加

Osaka Metro実装記念イベントも開催！

「プラトレ」と「ソダテツ」に実装された、

Osaka Metro車両のイメージ

ジェイコンテンツは4月に、JR西日本グループが企画してジェイコンテンツが開発・運営する鉄道スゴロクアプリ「プラチナ・トレイン（プラトレ）」と、鉄道育成アプリ「ソダテツ」に、Osaka Metro車両と路線を実装した。Osaka Metro（大阪市高速電気軌道）は、大阪市内およびその周辺部を結ぶ公営地下鉄を民営化した鉄道会社。2018年に大阪市交通局から事業を継承して、現在は「交通を核にした生活まちづくり企業」への変革を目指して、単なる輸送手段に留まらない都市型MaaSや不動産開発といった、多角的な事業を展開している。御堂筋線や谷町線といった地下鉄8路線とニュートラムを合わせた計9路線、営業キロ約141km、全134駅のネットワークを有しており、2026年3月には全駅への可動式ホーム柵（ホームドア）の整備を完了させた。「プラトレ」と「ソダテツ」には、大阪市営地下鉄時代の車両をはじめ、御堂筋線10系や10A系、最新型の中央線400系や30000A系といった、新旧さまざまなOsaka Metro車両が追加されている。なお、今回のOsaka Metro車両および路線の実装を記念したイベントが、「プラトレ」「ソダテツ」で同時開催される。「プラチナ・トレイン（プラトレ）」は、JR西日本コミュニケーションズの企画、ジェイコンテンツの開発・運営による、新感覚の運転士成長型スゴロクRPG。2016年5月17日にサービスが開始された。全国の実在する約3000種類のJR車両やターミナル駅から地方の無人駅までを含む全国5178駅など、リアルな車両や路線を舞台に遊ぶ新感覚スゴロクゲーム。「ソダテツ」は、JR西日本グループの企画、ジェイコンテンツの開発・運営による、鉄道を集めて、育てて、走らせる新感覚のスマートフォン向け鉄道育成ゲームアプリ。整備や運転を通じて能力が成長していく、特別な列車「ソダテツ」を育て上げることで、「鉄道コンテスト」と呼ばれるレースでの勝利を目指す。