小型なのに涼しさ140％アップ！ 新クリアボディーの「ツインブレード ハンディファン＋」

ツインブレード クリアハンディファン＋

持ち運びやすくデスクでもスタンドとして活用できる

付属のカラビナスタンドとストラップ

デスクファンとしての使用イメージ

2基のモーターと2枚の羽根による「二重反転ファン」で、

従来機種比で約140％の風量を実現

4色のカラーバリエーションを用意

ドウシシャは4月10日に、カラビナスタンドになるストラップ付きで持ち運びしやすい、小型ながら大風量の「ツインブレード クリアハンディファン＋」（FSB-54B）を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。カラーは、ブラック、ブルー、パープル、ホワイトの4色。価格は2398円。「ツインブレード クリアハンディファン＋」は、できるだけ荷物を増やしたくない場合や、小さなバッグを使用する人でも持ち運びしやすいよう、カラビナスタンドとストラップを備えたハンディファン。カラビナスタンドを使うことで、デスクファンとしても使用できる。本体全体がクリアデザインで、モーター部分の内部構造が見える箇所には不透明なパーツを1枚挟むことによって、メカらしさを排除している。さらに、2基のモーターと2枚の羽根による「二重反転ファン」を採用し、後側の5枚の羽根で吸い込んだ風を前側の7枚の羽根で送り出すことで、コンパクトながらまっすぐで強い風を効率よく生み出せる。同社の従来機種と比較して、約140％の風量を実現した。風量は、弱・中・強・ターボの4段階からシーンに合わせて選択可能で、風量・ターボなら約2時間、風量・弱なら約7.5時間使用できる。なお、内蔵バッテリーの充電は本体のUSB Type-Cポートから行う。サイズは幅7.0×高さ14.0×奥行き5.5cmで、重さは約120g。