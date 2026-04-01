【3時間でクラファン目標金額到達】振動する！？重低音を身体で感じるヘッドホン Skullcandyから

振動だけじゃない 聴こえ方に応じて音をパーソナライズ

Crusher 540

サブウーファーで振動するパワフルな重低音

通気性に優れたファブリックイヤークッション

汗や水に強いナノコーティング

PUレザーのヘッドバンド

個人の聴こえ方に合わせて音をパーソナライズ

Skullcandy Japanはこのほど、ワイヤレスヘッドホンの新モデル「Crusher 540」の発売を発表した。一般販売に先駆け、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で、先行支援を受け付けており、開始から3時間で目標金額に到達するなど注目を集めている。一般販売予定価格は3万3800円だが、先行支援ならお得に購入可能だ。Skullcandyは、全米ヘッドホン・イヤホン市場シェアでは、100ドル以下の完全ワイヤレスイヤホン、ワイヤレスヘッドホンカテゴリーでシェアNo.1を獲得したこともある。新製品は、独自技術「Crusher Bass」を搭載したCrusherシリーズの最新モデルだ。Crusher Bassは、サブウーファーを搭載することで、音に合わせて振動する独自技術。サウンドを身体で感じられるパワフルな「多感覚ベース体験」が特徴となっている。本体は、イヤーパッドにファブリック素材、ヘッドバンドにPUレザーを採用。汗や水にも強いナノコーティングを施し、幅広いシーンで活躍できる。再生時間は最大40時間。10分で4時間使用可能になる急速充電にも対応しており、もしもの時にもすぐに音楽を聴くことができる。専用の「Skullcandyアプリ」では、聴力テストをもとに最適化された「Personal Sound by Mimi」による音のパーソナライズや、EQモードによるサウンド調整が可能となっている。このほか、忘れ物防止アプリ「Tile」により、ヘッドホンの場所の追跡・検索にも対応している。