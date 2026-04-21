MSIのゲーミングマウス「VERSA 300」に8K対応モデル ホワイトカラーもラインアップ

シリーズ初の8K対応 滑り止め加工やエルゴノミクスデザインで握りやすく

VERSA 300 WIRELESS 8K（左）と

VERSA 300 WIRELESS 8K WHITE

オムロン製スイッチを採用

人間工学に基づく

エルゴノミクスデザインを採用

サイド部分には滑りにくい

ダイヤモンドパターン

エムエスアイコンピュータージャパンは4月17日、8Kポーリングレートに対応したゲーミングマウス「VERSA 300 WIRELESS 8K」とホワイトカラーの「VERSA 300 WIRELESS 8K WHITE」を発売した。価格は8980円。新製品は8Kポーリングレートで操作性を向上させたゲーミングマウスで、0.125msの低遅延が特徴だ。「VERSA 300」シリーズでは、初の8K対応。センサーには、最大26000DPIまで設定可能な高精度光学センサーを採用する。スイッチはオムロン製で、6000万回のクリックに耐えられる計算となっている。サイズは125×64×41mmで、重さは66g。人間工学に基づいた形状となっており、かぶせ持ちやつかみ持ち、つまみ持ちなど、さまざまなスタイルに対応する。サイド部分には、ダイヤモンドパターンを採用し、滑りにくく、正確な操作をサポート。左右対称デザインのため、左利きでも問題なく使用可能だ。接続方式は有線接続と2.4GHz接続、Bluetooth接続に対応。環境に合わせて使い分けられる。連続使用時間は最大で196時間。