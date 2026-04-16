レノボ 学習に最適なAI機能搭載タブレット・Legion最新ゲーミングタブレット 2モデルを発売へ

タッチペンがついてくる AIで学習を効率化できるプレミアムタブレット

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

タッチペンは標準で付属 キーボードも追加可能

冷却システムで安定した動作を実現 Legionシリーズ最新のゲーミングタブレット

Lenovo Legion Tab（8.8", 5）

レノボ・ジャパンは4月17日、デジタルネイティブ世代をターゲットとした「Lenovo Idea Tab Pro Gen 2」とゲーミング用途に特化した「Lenovo Legion Tab（8.8", 5）」のタブレット2モデルを発売する。「Lenovo Idea Tab Pro Gen 2」は、スマートに学習し、生産性を高めるための13インチプレミアムタブレット。カラーはルナグレー。GoogleのAIアシスタント「Gemini」のほか、ドキュメントの整理やメモの加筆を効率化する「Smarter Reader」をはじめとした、AIによる学習サポート機能を設けている。プロセッサーにはQualcomm Snapdragon 8s Gen 4を採用し、メインメモリーは8GB、ストレージは256GBだ。本体サイズは約296.5×191.9×6.2mm、重さは約598g。ディスプレーにはリフレッシュレート144Hz、輝度800nitsの13型 3.5K PureSight Proパネルを採用し、4,096段階の筆圧感知に対応した「Lenovo Tab Pen Plus」が標準で付属。直感的な手書き入力がそのまま実現でき、快適な文字入力により生産性をさらに高める「Lenovo Keyboard Pack」もオプションで追加できる。レノボオンライン価格は7万9860円前後。「Lenovo Legion Tab（8.8", 5）」は、モバイルゲーム体験を追求した8.8型ゲーミングタブレットで、カラーは重厚感のあるエクリプスブラックを採用した。最新の冷却システム「Legion ColdFront Vapor冷却システム 3.0」を採用し、ゲームプレー中の高負荷な状態でも安定した動作環境を実現する。プロセッサーにはQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5を採用し、メインメモリーは12GB、ストレージは256GB。サイズは約206.5×128.5×7.6mmで、重さは約360gとなっている。ディスプレーには8.8型 3K PureSight Gamingディスプレー（165Hz）を採用。オプションとして専用フォリオケースと画面を保護するスクリーンプロテクターを用意している。レノボオンライン価格は11万9860円前後。