もうマウス設定に迷わない 6分で最適な設定見つかる SteelSeriesの次世代ゲーミングマウス

次世代マウスと新色マウスパッドが登場

最新センサーで精度と速さを両立 万が一のときも安心の防塵・防水

Aerox 3 Wireless Gen 2

万が一のときも安心なAquaBarrier

8000万回クリックにも耐えられるメカニカルスイッチ

6分のトレーニングで最適な設定を見つけ出せる

QcK Heavyに新色追加

他製品とセットアップも可能

SteelSeriesは4月17日から、高速応答と高精度を両立した次世代ワイヤレスゲーミングマウス「Aerox 3 Wireless Gen 2」とゲーミングマウスパッド「QcK Heavy」の新色を全国の家電量販店、主要ECサイトで順次発売する。「Aerox 3 Wireless Gen 2」は、最大4K Hzのポーリングレートと最大26K DPIに対応する「TrueMove 26K」センサーを搭載した次世代モデル。手の動きを高い精度でゲーム内に反映でき、エイムや操作の一瞬の差が勝敗に影響するFPSなどの競技タイトルでも安心して使用できるスペックを有している。接続方式は、低遅延の2.4GHzワイヤレスとBluetooth 5.0のデュアルワイヤレスに対応する。用途に応じて接続を切り替えられるほか、最大80時間のバッテリー駆動を実現。筐体には防塵・防水性能を備えた独自技術「AquaBarrier」を採用し、IP54相当の耐久性を確保しながら、本体重量を約68gに抑えた軽量設計だ。操作性面では、専用ソフトウェア「3D Aim Trainer」によるエイム設定の最適化機能を搭載。短時間のトレーニングでプレーヤー自身に合った感度設定を導き出し、ゲームごとの一貫した操作感をサポートするという。カラーバリエーションは「Shadow」「Ghost」「Magenta Haze」の3色を用意。参考価格は1万8310円。厚さ6mmのゲーミングマウスパッド「QcK Heavy」には、新色として「White」と「Magenta」を追加。今回の次世代モデルとヘッドセット「Arctis Nova 7 Gen 2」を組み合わせたセットアップも可能で、デスク周りのカラーコーディネートにも役立てられる。QcK HeavyはLサイズ（450×400×6mm）で4970円、XXLサイズ（900×400×4mm）で7750円。