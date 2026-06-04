写真整理もトラブル解決もAIに任せる、富士通「FMV」新ノートPCが使いやすさで進化

FMV Note A

日常使いに最適な性能

FMV Note U

富士通クライアントコンピューティング（FCCL）は6月19日に、「FMV」ノートPCの2026年夏モデルとして、新たに独自のAIアプリを搭載した「FMV Note A」シリーズ×3機種、約34.0時間の長時間駆動を実現した「FMV Note U」シリーズ×1機種を発売する。いずれも価格はオープン。「FMV Note A」シリーズは、16.0インチのワイド液晶ディスプレーを搭載した、スタンダードオールインワンノートPC。2026年夏モデルでは、独自のAIアプリとして、撮影した写真や動画をAIが解析し、旅行やイベント、人物、撮影場所ごとに整理・表示する「Reclip」、PCの「わからない」「困った」をチャット形式で質問でき、利用している機種やインストール済みアプリケーションをAIが判別して、環境に応じた回答を提供してくれる「FMV AI Mate」を新たに搭載した。あわせて、PCとスマートフォン間での写真・動画・ドキュメント・テキストの転送を容易にする機能「FMV Share Drop」も備えている。スマートフォン側で別途アプリをインストールする必要はなく、コードを読み取るだけで手軽に接続可能で、iOS／Android搭載スマートフォンに対応する。ラインアップは、「FMV A77-L2」「FMV A75-L2」「FMV A53-L2」の3機種。いずれも、16.0インチのワイド液晶ディスプレー（解像度1920×1200）、512GBのSSD、Microsoft 365 Personal（24カ月版）／Office Home ＆ Business 2024 オプション付きを搭載し、インターフェースはUSB Type-C×2基（USB4 Gen3×1基、USB 3.2 Gen2×1基）、USB Type-A×2基（USB 3.2 Gen1×1基、USB 3.2 Gen2×1基）、HDMI出力×1基、1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠の有線LANポート×1基、SDカードスロット、フルHDウェブカメラなどを備えている。対応無線通信は、IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be準拠の無線LAN、Bluetooth 5.4。OSはWindows 11 Home 64ビット。サイズは幅360.0×高さ26.8×奥行き243.5mmで、重さは約1.9kg。「FMV A77-L2」は、CPUにインテルCore i7-1355U、メモリー16GB（最大64GB）、BDXL対応Blu-ray Disc（BD）ドライブを搭載する。バッテリー駆動時間は、動画再生時が約4.5時間、アイドル時が約10.2時間。カラーは、ブライトブラック、ファインシルバー、ベージュゴールドの3色。「FMV A75-L2」は、CPUにAMD Ryzen 7 7735U、メモリー16GB（最大64GB）、スーパーマルチドライブを搭載する。バッテリー駆動時間は、動画再生時が約6.0時間、アイドル時が約11.5時間。カラーは、ブライトブラック、ファインシルバー、ベージュゴールドの3色。「FMV A53-L2」は、CPUにAMD Ryzen 5 7535U、メモリー16GB（最大64GB）、スーパーマルチドライブを搭載する。バッテリー駆動時間は、動画再生時が約6.0時間、アイドル時が約11.5時間。カラーは、ブライトブラック、ファインシルバーの2色。「FMV Note U」シリーズは、14.0インチのワイド液晶ディスプレーを搭載したモバイルノートPC。2026年夏モデルとなる「FMV U59-L2」は、「Copilot＋ PC」に対応し、インテルCore Ultra 5と最大40TOPSのNPUによって、AI機能を活用した作業をサポートする。さらに、タッチパネル対応ディスプレーを採用することで、直感的な資料やウェブの閲覧を可能にしている。ほかにも、FCCLのキーボードマイスターが監修を担当したバックライト付き2段階押下圧キーボードによって、快適な入力を実現した。CPUにインテルCore Ultra 5 226V、タッチパネル対応の14.0インチワイド・ノングレア液晶（解像度1920×1200）、メモリー16GB、512GBのSSD、Microsoft 365 Personal（24カ月版）／Office Home ＆ Business 2024 オプション付きを搭載し、インターフェースはUSB Type-C（Thunderbolt 4 USB4 Gen3）×2基、USB Type-A（USB 3.2 Gen1）×2基（うち1基は電源オフUSB充電機能付き）、HDMI出力×1基、1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠の有線LANポート×1基、microSDカードスロット、フルHDウェブカメラなどを備えている。対応無線通信は、IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be準拠の無線LAN、Bluetooth 5.4。OSはWindows 11 Home 64ビット。バッテリー駆動時間は、動画再生時が約14.5時間、アイドル時が約34.0時間。サイズは幅308.8×高さ15.9～17.3×奥行き209.0mmで、重さは約908g。