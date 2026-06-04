滑りが段違い！ コンパクトでも高耐久のガラスマウスパッドにSサイズを追加

ガラスマウスパッドにSサイズ

布製とは別物の滑らかさで操作性が格段に向上

軽い力でスッと滑る

硬度9Hの強化ガラスを採用

ガラスのため水分や汚れが染み込みにくい

裏面に滑り止めのゴム足を搭載

サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」で強化ガラス製マウスパッドの新たなモデルとしてSサイズの「200-MPD034BK-S(ブラック)」「200-MPD034W-S(ホワイト)」を6月2日に発売した。価格は4980円。従来モデルの高性能をそのままに、サイズを約18cm×26cmにコンパクト化。オフィスや在宅ワークなど、限られたデスク環境でも使いやすくなっている。最大の特徴は、ガラスならではの滑らかな操作感だ。特殊加工を施した表面によって、軽い力でマウスを動かすことが可能。ゲーミング用途での素早い操作はもちろん、細かいカーソル移動が求められるオフィスワークやクリエーティブ作業でも精度の高い操作をサポートする。硬度9Hの強化ガラスを採用。日常使用による摩耗や劣化が起きにくく、布製マウスパッドにありがちなほつれや傷みがないのが特徴だ。さらに1mの高さから落としても割れにくい耐久性を備えており、ハードな使用環境にも対応する設計。ガラス素材は汚れや水分が染み込まないため、日々のお手入れもシンプル。飲み物をこぼしたり、手汗が付着したりしても、布で拭くだけで清潔な状態を保てる。衛生面を重視するユーザーや快適な作業環境を保ちたい人にとっては、うれしいポイントだ。厚さはわずか3mmの薄型設計ながら、飛散防止フィルムを採用して安全性にも配慮。万が一破損しても破片が飛び散りにくい。裏面に滑り止めのゴム足を搭載し、操作中のズレを防止。コンパクトサイズでも安定した操作性を実現している。今回のSサイズモデルは、省スペース化と高性能を両立した点が大きな魅力。ノートPCとの併用や限られた作業スペースでも取り入れやすく、デスク周りを快適にしたい人にフィットする製品といえそうだ。