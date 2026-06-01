“ムニッ”と新感触！ 手首を守って長時間PC作業が楽になる「ハニカムリストレスト」

「TOK-HONEY」シリーズ

やさしいクッションで手首の負担を軽減

TPE素材とハニカム構造を組み合わせている

長時間のタイピングで疲れにくい

マウス操作も

ゴムのような弾力と柔らかい触感

通気性バツグンなハニカム構造

水洗いできる

サンワサプライは、長時間のPC作業を楽にするリストレスト「TOK-HONEY1シリーズ（Sサイズ）」（価格は1100円）と「TOK-HONEY2シリーズ（Lサイズ）」（同1700円）を6月中旬に発売する。独特の“ムニッ”とした柔らかさと高い通気性を両立し、テレワークやオフィスワークの悩みである手首への負担を軽減する。「TOK-HONEY」シリーズは、TPE（熱可塑性エラストマー）素材とハニカム構造を組み合わせた新発想のリストレスト。手首の動きに合わせて柔軟に変形することで圧力を分散し、長時間のタイピングやマウス操作でも疲れにくい設計になっている。ゴムのような弾力と柔らかい触感が特徴で、手首を圧迫せず自然にフィットするのもポイントだ。PC作業時の違和感を軽減し、日々の作業効率アップにつながる。最大の特徴は、蜂の巣状に設計された「ハニカム構造」。六角形の貫通構造によって空気の通り道が確保され、長時間使用しても手首が蒸れにくい。特に暑い季節や在宅ワークが長くなる環境においては、快適さを維持する大きなメリットになるだろう。リストレストは意外と汚れがたまりやすいアイテムだが、同製品は水洗いが可能。汚れても簡単に洗えるため、清潔な状態を保ちながら使い続けることができる。パッケージには紙やダンボール素材を使用するなど、環境に配慮している。リモートワークやデジタル作業が当たり前になった今、手首への負担は多くの人が抱える課題。今回のハニカムリストレストは、「柔らかさ」「通気性」「清潔さ」という日常使いで重要なポイントをバランスよく備えた製品といえる。