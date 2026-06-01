東京・青山で限定試聴フェア＆購入特典、KEFのスピーカーが体験できる

試聴体験フェアに登場する

トールボーイスピーカー「R7 Meta」

Rシリーズを聴き比べできる

参加予約＆試聴体験でもらえる

「KEF オリジナルボールペン」のイメージ

購入特典の「KEF x Michael Young コースターセット」（上）

と「KEF x Michael Young ヴァイナルスタンド」

KEF（ケーイーエフ）は5月29日～7月31日の期間、試聴体験フェアを、同社の直営店である「KEF Music Gallery TOKYO」（東京都港区）にて開催する。なお、参加には事前予約が必要となる。今回、開催される試聴体験フェアでは、ミドルクラスのトールボーイスピーカー「R7 Meta」をはじめ、「R」シリーズの主要機種である「R11 Meta」「R3 Meta」の聴き比べができる。7月29日までに、KEFの公式オンラインショップ「KEF Music Gallery」内にある、「サウンド体験予約」フォームから参加予約を行うとともに、7月31日までにKEF Music Gallery TOKYO店舗に来店、および試聴体験を行うと、「KEF オリジナルボールペン」がもらえる（色の選択は不可）。さらに、同フェアの開催期間中に、試聴体験を行った後に11万円以上の製品を購入した人全員に、「Michael Young」のオリジナルギフトがプレゼントされる。「Michael Young」のオリジナルギフトは、4枚組の美しいレザーコースターと磨き上げられたアルミニウム製ディッシュが含まれる「KEF x Michael Young コースターセット」、またはマイケル・ヤング氏がデザインした「KEF x Michael Young ヴァイナルスタンド」の、どちらか1点を選べる。