シャープ「AQUOS」が首位に　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2026/5/31

「BCNランキング」2026年5月18日～24日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）
2位 REGZA
55Z875R（TVS REGZA）
3位 REGZA
43M550R（TVS REGZA）
4位 REGZA
55Z770R（TVS REGZA）
5位 AQUOS 4K
4T-C50HN2（シャープ）
6位 REGZA
50M550R（TVS REGZA）
7位 BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）
8位 AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）
9位 BRAVIA 7
K-65XR70（ソニー）
10位 REGZA
65Z770R（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）
2位 REGZA
55Z875R（TVS REGZA）
3位 REGZA
43M550R（TVS REGZA）
4位 REGZA
55Z770R（TVS REGZA）
5位 AQUOS 4K
4T-C50HN2（シャープ）
6位 REGZA
50M550R（TVS REGZA）
7位 BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）
8位 AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）
9位 BRAVIA 7
K-65XR70（ソニー）
10位 REGZA
65Z770R（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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外部リンク
- BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
- 液晶テレビ 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/research/ranking/list/contents_type=169
- 有機ELテレビ 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/research/ranking/list/contents_type=170