660mlペットボトルと同じサイズ感 10年以上使える40000mAhバッテリーがアイリスオーヤマから登場

筒状の大容量バッテリーが登場

モバイルバッテリー以上、ポータブル電源未満で取り回しが良い

バッテリーステーション ボトル型

660mlのペットボトルと同等のサイズ感

バッグのドリンクホルダーなどに収まるので持ち運びしやすい

同時充電も可能

防塵防水でアウトドアでも使える

アイリスオーヤマは6月11日から、スリムな筒形の大容量バッテリー「バッテリーステーション ボトル型（IBT-B40065-W）」をインターネットサイトや全国のホームセンターで順次発売する。公式オンラインストア価格は1万9800円。新製品は、モバイルバッテリー以上、ポータブル電源未満の電池容量とサイズが特徴の筒形バッテリーステーション。スリムな形状と約1.15kgの軽量設計を実現し、持ち運びもしやすい。寸法は、約幅72×奥行72×高さ180mmで、660mlペットボトルと同等のサイズ感だ。バッテリー容量は40000mAhで、スマートフォン（3000mAh）は約9回、ノートパソコン（70Wh）は約1.5回、タブレット（8000mAh）は約3回充電できる計算。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しており、発熱トラブルが起こりにくいため安全性も高い。また、200回使用しても10年以上使える長寿命設計で、使用していないときでも電池残量が減りにくい。最大出力は65W。端子は、USB Type-C×2、USB Type-A×1を搭載し、最大3台の機器に同時給電可能となっている。このほか、防塵防水性能IP54を取得し、手元を照らせるLEDライト、残量をひと目で確認できる液晶パネルを備える。