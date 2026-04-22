水を弾いてさらに安心 モバイルバッテリーの発火に備える難燃ポーチがサンワサプライから登場

サンワサプライから難燃性のポーチ登場

グラスファイバー素材を採用 外装と内面にコーティングで延焼防ぐ

難燃モバイルバッテリーポーチ

グラスファイバーとコーティングで延焼防ぐ

水を弾くから濡れても安心

スリム設計で持ち運びしやすい

サンワサプライは4月20日、万が一の場合にも備えられる難燃モバイルバッテリーポーチ「IN-FP1BK（Sサイズ）」「IN-FP2BK（Mサイズ）」の2製品を発売した。価格はSサイズが2640円、Mサイズが3080円。新製品は、バッテリーが発火した際に炎が外に漏れにくくなる難燃ポーチ。内側と外側に難燃性に優れたグラスファイバー素材を採用し、ファスナーにも難燃素材を採用する。さらに外装にはシリコンコーティング、内装にはアルミコーティングを施し、延焼リスクを軽減している。また、表面のシリコンコーティングは、水を弾くため、内側に水分が浸透しにくい仕様だ。本体サイズは、SサイズがH190×D10×W135mmで5000～10000mAhのモバイルバッテリー、MサイズがH270×D10×W150mmで、10000～20000mAhのバッテリーの収納をそれぞれ想定している。スリム設計を採用することで、バッグの中にすっきり収まる。