モバイルバッテリーも「乗り換え割」！？ 対象製品が15％オフに CIOがメーカー問わず不要製品を回収中

CIOの「半固体系モバイルバッテリー乗り換えキャンペーン」

6製品がお得になる！ スマホ充電用のみが対象に 膨らんでいたら対象外

対象・対象外の製品

SMARTCOBY SLIM II Wireless2.0 SS5K

SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh

SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh

SMARTCOBY Pro SLIM SS

SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K

SMARTCOBY SLIM II Wireless2.2 Pro SS10K

CIOは4月24日まで「半固体系モバイルバッテリー乗り換えキャンペーン」を開催している。安全性の高い半固体系モバイルバッテリーへの移行を支援するもので、手持ちのモバイルバッテリー（メーカー問わず）を専用封筒で送ると、Amazon CIO公式店で対象製品を15％オフで購入できる。今回のキャンペーンの特徴は、CIOの製品だけでなく、他社製のモバイルバッテリーも対象になる点。メーカー保証期間を過ぎていても、故障や破損があっても回収対象だ。ただ、ハンディファンやワイヤレスイヤホンなどのバッテリーを内蔵した機器、ケースが膨らんでいるものに関しては対象外となる。CIOのホームページからキャンペーン申し込みが可能となっている。専用封筒で製品を送るので、送料もかからないとのこと。参加して受け取れる15％オフクーポン券は以下の半固体系モバイルバッテリー製品に使用可能だ。半固体電池とは、従来よりも発火のリスクを抑えて安全性を高めたバッテリーセルのこと。古いモバイルバッテリーを愛用しているなら、お得に半固体モバイルバッテリーを試せるチャンスだ。