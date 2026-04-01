モバイルバッテリーも「乗り換え割」！？ 対象製品が15％オフに CIOがメーカー問わず不要製品を回収中
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2026/04/16 06:00
CIOは4月24日まで「半固体系モバイルバッテリー乗り換えキャンペーン」を開催している。安全性の高い半固体系モバイルバッテリーへの移行を支援するもので、手持ちのモバイルバッテリー（メーカー問わず）を専用封筒で送ると、Amazon CIO公式店で対象製品を15％オフで購入できる。
ただ、ハンディファンやワイヤレスイヤホンなどのバッテリーを内蔵した機器、ケースが膨らんでいるものに関しては対象外となる。
CIOのホームページからキャンペーン申し込みが可能となっている。専用封筒で製品を送るので、送料もかからないとのこと。参加して受け取れる15％オフクーポン券は以下の半固体系モバイルバッテリー製品に使用可能だ。
半固体電池とは、従来よりも発火のリスクを抑えて安全性を高めたバッテリーセルのこと。古いモバイルバッテリーを愛用しているなら、お得に半固体モバイルバッテリーを試せるチャンスだ。
6製品がお得になる！ スマホ充電用のみが対象に 膨らんでいたら対象外今回のキャンペーンの特徴は、CIOの製品だけでなく、他社製のモバイルバッテリーも対象になる点。メーカー保証期間を過ぎていても、故障や破損があっても回収対象だ。
ただ、ハンディファンやワイヤレスイヤホンなどのバッテリーを内蔵した機器、ケースが膨らんでいるものに関しては対象外となる。
CIOのホームページからキャンペーン申し込みが可能となっている。専用封筒で製品を送るので、送料もかからないとのこと。参加して受け取れる15％オフクーポン券は以下の半固体系モバイルバッテリー製品に使用可能だ。
半固体電池とは、従来よりも発火のリスクを抑えて安全性を高めたバッテリーセルのこと。古いモバイルバッテリーを愛用しているなら、お得に半固体モバイルバッテリーを試せるチャンスだ。