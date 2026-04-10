iPhoneが本格カメラに変わる？ iPhone 17 Proや16 Proに対応したPGYTECHの撮影キット「RetroVa」

RetroVaオールインワンセット

物理ボタンで操作できるカメラライクな撮影体験

本格カメラのような操作感を実現

2.35倍望遠レンズでiPhoneの撮影領域を拡張

microSDカードスロット搭載

PhotoVideo Creative Appと連携

拡張性に優れたモジュラー設計

スマートフォン（スマホ）での写真・動画撮影が当たり前になった今、「もっとカメラらしく使いたい」と感じている人も多いだろう。そんな声に応える製品として、アクセサリーブランド「PGYTECH（ピージーワイテック）」からiPhoneを本格カメラのように操作できる撮影キット「RetroVa（レトロバ）オールインワンセット」が発売となった。iPhone 17 Pro／Pro Max／16 Pro／Pro Maxに対応。海外のクラウドファンディングで注目を集めた撮影キットだ。価格は4万1800円。RetroVaは、シャッターボタンやダイヤルを備えたグリップ一体型デザインが特徴。Bluetooth接続によってiPhoneと連携し、半押しでフォーカス、全押しで撮影といったデジタルカメラに近い操作感を実現している。ISO感度や露出補正、ホワイトバランスなどの設定も物理操作で調整でき、タッチ操作に頼らず直感的に撮影できる。オールインワンセットには、2.35倍望遠レンズが同梱。iPhone 17 Proシリーズで235mm相当、iPhone 16 Proシリーズで282mm相当の焦点距離での撮影が可能になる。遠くの被写体を高精細に捉えられるため、野鳥観察やコンサート、街中のスナップ撮影など、これまでスマホでは難しかったシーンに対応できる。microSDカードスロットを搭載。iPhone本体のストレージ容量を気にせず、4K動画やRAW写真、長時間撮影を行うことができる。PGYTECHの専用アプリ「PhotoVideo Creative App」と連携することで、スマホ特有の過度なシャープさを抑え、フィルムカメラのような質感を再現することも可能。撮ってそのままSNSに投稿するだけでなく、作品づくりも楽しめる。グリップ着脱式ケースを基盤としたモジュラー設計のため、別売りの2倍望遠レンズや62mm／67mmフィルターアダプターを組み合わせることで、用途に応じたカスタマイズができる。長く使えるアクセサリーとして、うれしいポイントだ。RetroVaオールインワンセットは、単なるスマホアクセサリーではなく、iPhoneを撮影機材として使いこなすためのツールといえる。日常撮影から本格的なシーンまで活躍する、新しい選択肢となりそうだ。