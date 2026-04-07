最新スマホ「Google Pixel 10a」4月14日に発売、価格7万円台からでAI・カメラ性能・耐久性を進化

Google Pixel 10a

背面は完全フラットに、洗練された新デザイン

洗練された新デザイン

耐久性が進化

近距離の細部を鮮明に

日本限定モデル「Isai Blue」

Google Pixel Aシリーズの最新スマートフォン（スマホ）「Google Pixel 10a」が4月14日に発売となる。価格が7万9900円からと手に取りやすい一方、AI機能やカメラ性能、耐久性を大幅に進化。Pixel誕生10周年を記念した日本限定モデルも5月20日に発売する。Google Pixel 10aは、日常使いに必要な機能を高水準でまとめた高コスパモデル。上位モデルに近い体験が実現でき、価格を抑えてデザインやAI、耐久性などで大きく進化している。最大の特徴は、背面カメラの出っ張りをなくした「完全フラットデザイン」。どこに置いてもガタつかず、スムーズにポケットへ出し入れができる。100％リサイクルアルミフレームと81％リサイクルプラスチック製バックカバーを採用し、環境にも配慮している。前機種よりも11％明るい6.3インチ Actuaディスプレー、Corning Gorilla Glass 7iを採用した耐久性、IP68防水・防塵対応、通常30時間以上で最大120時間駆動（スーパーバッテリーセーバー使用時）のバッテリーなど、基本性能も進化。高価なスマホでなくても、毎日安心して使える実用性を重視して仕上げている。カメラは48メガピクセルのメインカメラと13メガピクセルのウルトラワイドカメラを採用。マクロフォーカスで近距離の細部を鮮明に、夜景モードで暗い場所でも美しく撮影できる。集合写真のベスト表情を自動合成する「オートベストテイク」、構図やライティングをAIがガイドする「カメラコーチ」など、AI撮影サポート機能も搭載。Googleフォトでは、AIを活用し、変更したい内容を入力する、もしくは直接話しかけるだけで写真を編集できる。また、「一緒に写る」機能が小規模から大規模な集合写真に対応。いとこ、叔母、叔父、曾祖父母（さらには愛犬まで）などの大人数の集合写真に、あとから自分をその写真に追加することもできる。Google Pixel専用のTensor G4チップを搭載。これにより、最新のAIアシスタント「Gemini」をフル活用できる。Gemini Liveを使用した自然な対話を楽しんだり、Nano Bananaを使って写真を再構築したり、画像を組み合わせたり、さまざまなクリエーティブなスタイルを適用したりと、自分だけの写真に仕上げることができる。また、かこって検索などのAI搭載機能を使用して、画面上のものを囲む、タップする、なぞるだけで詳細を調べることができる。「通話スクリーニング」や「代わりに待ってて」などの通話機能は、時間を節約しながら迷惑電話を避けるのに役立つ。Pixel誕生10周年を記念し、ヘラルボニーと共創した日本限定モデル「Isai Blue（異彩ブルー）」も登場。256GBのストレージを備え、美しいフラットな背面を活かす限定のバンパーケースやオリジナルステッカーを同梱している。外観だけでなく、ヘラルボニー契約アーティストが手がけたユニークな壁紙と、それに合わせてシステム全体のアイコンカラーを統一できるオリジナルのテーマパックも用意している。「Googleストア」での価格は、128GBモデルが7万9900円、256GBモデルが9万4900円、Isai Blueが9万4900円。Google Pixel 10aケースが4900円、ワイヤレスイヤホン「Google Pixel Buds 2a」が2万3800円となる。なお、4月27日までGoogle Pixel 10a発売記念キャンペーンを実施。期間中にGoogle Pixel 10aを予約購入・購入すると、次回以降のGoogleストアでの買い物で使えるGoogleストアポイントを1万円分プレゼント、もしくはGoogle Pixel Buds 2a が50％引きになる。また、対象のスマホを下取りに出すことによって割引価格で購入が可能。例えば、Google Pixel 8aもしくはiPhone 13 miniを下取りに出した場合、最大3万100円を還元する。