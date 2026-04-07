初めての壁DIYにちょうどいい、賃貸でも安心して使える「貼ってはがせる壁紙」

「貼ってはがせる壁紙」全6色が登場

きれいに仕上がる理由は幅61cmのこだわりサイズ

貼り付けイメージ

4ステップで貼り付け可能

壁紙としてだけでなくインテリアのリメイクにも使用可

タンスのゲンは4月3日に、貼るだけで簡単に空間の印象を変えられる「貼ってはがせる壁紙」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、オフホワイト、ライトベージュ、ライトオーク、シャビーアッシュ、ホワイトウッド、モルタルグレーの6色。価格は、1ロールが2699円、2ロールが5300円、3ロールが7770円。今回、発売された「貼ってはがせる壁紙」は、DIY初心者でも扱いやすい設計を採用するとともに、賃貸住宅でも既存の壁紙を傷めにくいほか、糊残りを心配することなく使える。あわせて、施工性と仕上がりの美しさを両立する幅61cm仕様にこだわることで、誰でも手軽に理想の空間をつくれる。貼り付けにあたって、特別な工具などを使用する必要はないため、従来の糊で貼るタイプの壁紙と比較して貼り付けしやすく、失敗しても貼り直せる。一般的なリメイクシートは幅45cmと、広範囲に貼る場合などは大量に用意する必要があった。また、つなぎ目が目立ってしまう場合がある。一方、一般的な壁紙のサイズとされる幅92cmでは大きくなるので、DIY初心者にとっては貼り付けの難易度が高かった。「貼ってはがせる壁紙」では、設置のしやすさ、コストパフォーマンスと仕上がりの両立を追求して、幅61cmとすることによって、DIY初心者でも貼り付けやすくなっている。素材には、撥水性に優れた塩化ビニル樹脂を使用しているため水や汚れに強く、キッチンや洗面所、子ども部屋といった場所でも安心して使える。また、壁紙としてだけでなく、ドアやキッチンの戸棚といったインテリアのリメイクにも使用できる。なお、第三者機関によるシックハウス症候群の原因物質の検査を実施して、厚生労働省の規定を大幅に下回る数値が記録されているため、子どもやペットのいる家庭でも安心して使える。サイズは幅61×長さ600cmで、厚みはオフホワイト／ライトベージュ／モルタルグレーが0.23mm、ライトオーク／シャビーアッシュ／ホワイトウッドが0.14mm。