毎日が秘密基地！ 子どもの想像力をくすぐる「HIDE-Aベッド」

海外で人気の子ども向けテーマベッドを

日本の住まいに合わせて再設計した

屋根と窓でおこもり感アップ

HIDE-A ROOF

使用イメージ

HIDE-A CAR

使用イメージ

HIDE-A COTTAGE

使用イメージ

小さな子どもでも1人で乗り降り可能となっており、

耐荷重200kgで大人が隣に並んで一緒に眠れる

床板には「すのこ」を採用し、優れた通気性を実現

タンスのゲンは3月19日に、海外で人気の子ども向けテーマベッドを日本の住まいに合わせて再設計した、キッズ向けテーマベッド「HIDE-A（ハイドエー）」シリーズを、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。「HIDE-A」は、子ども部屋をワクワクする隠れ家（HIDEAWAY）にしたいという想いから誕生した、キッズ向けテーマベッドシリーズ。海外で人気の高い「テーマベッド」をベースに、家や車などのフォルムをモチーフにしたコンセプトベッドとして、同社のデザイナーが日本の住環境や暮らしに合わせてサイズ・高さを一から再設計した。ラインアップは、秘密基地のような空間を楽しめるおうち型の「HIDE-A ROOF（ハイドエー ルーフ）」、車好きな子どもにぴったりな車型の「HIDE-A CAR（ハイドエー カー）」、お泊まり気分が感じられるコテージ型の「HIDE-A COTTAGE（ハイドエー コテージ）」の3種類を用意している。「HIDE-A ROOF」は、かわいい屋根と窓を備えた小さなおうちのようなデザイン。屋根と壁に囲まれたほどよい「おこもり感」が、自分だけの世界に没頭できる秘密基地のようなワクワク感を演出してくれる。窓から顔を出して家族と会話を楽しんだり、窓の下にある棚にお気に入りの小物を飾って、自分だけのインテリアを表現したりすることが可能なほか、窓付きの壁は左右どちらにも入れ替えられるので、部屋の間取りに合わせて最適な形に設置できる。価格は4万9999円（搬入設置込みの場合は5万9999円）。「HIDE-A CAR」は車をモチーフにしており、天蓋を付ければ「レトロカースタイル」、外せば「スポーツカースタイル」へと成長や好みに合わせて、1台で2つの表情を楽しめる。フロントのバンパー部分は、ぬくもりのある天然木を使用したディスプレーラックとして使用可能で、お気に入りの絵本を飾れば眠る前の読み聞かせ習慣に役立てられる。価格は4万4999円（搬入設置込みの場合は5万4999円）。「HIDE-A COTTAGE」は、斜めの屋根と仕切りが特徴のコテージを思わせる、囲まれながらも開放感のあるデザイン。あえて遊びの要素を残した設計とすることで、子どもの発想次第で「自分だけのおうち」や「お店屋さん」といった、多彩な使い方ができる。ナチュラルなパイン材の風合いを活かした佇まいによって、別荘へお泊まりしているような特別な高揚感を演出し、毎日のおやすみ時間をワクワクするひとときへと変えてくれる。また、圧迫感を抑えたフレーム設計のため、部屋を明るく広く見せつつ子どもの自由な動きを妨げない。価格は5万4999円（搬入設置込みの場合は6万4999円）。いずれのモデルも、ベッドの床面を低く抑えたロースタイルを採用し、小さな子どもでも1人で安全に乗り降り可能な設計で、耐荷重200kgの頑丈なシングルサイズ設計で、子どもが成長しても長く使えるほか、大人が隣に並んで一緒に眠れる。さらに、フレームには柔らかな質感の天然木パイン材を使用し、角を丸く仕上げることで万が一ぶつかった際の、ケガをしてしまう危険性を軽減している。また、低ホルムアルデヒド基準をクリアした素材を使用して、健康面にも配慮した。そのほか、床板には通気性に優れた「すのこ」を採用しているので、湿気がこもりやすい日本の住環境でも効率よく風が通り、カビの発生を抑えて1年中快適な睡眠環境を実現している。