秘密基地みたい！ ワクワクが止まらない子ども向けロフトベッド「HIDE-A ARCH」

HIDE-A ARCH

海外で人気のテーマベッドを日本向けに再設計

自分だけの世界に没頭できる空間を創り出す

アーチフレームを採用

内部には引き出し付きのデスクを備える

昇降時の不安が少ない幅広の階段を採用

高めのフレームで寝返りの多い子どもでも安心

階段はオープンラックとしても使える

タンスのゲンは3月24日に、海外で人気の子ども向けテーマベッドを日本の住まいに合わせて再設計した「HIDE-A（ハイドエー）」シリーズから、ロフトベッド「HIDE-A ARCH（ハイドエー アーチ）」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、アッシュグレー×ホワイト、ホワイト×モスグリーンの2色。価格は7万9999円。「HIDE-A ARCH」は、側面のアーチデザインからロフト下へと出入りが可能な設計で、その内部にはまるで秘密基地のような空間が広がる。入り口をくぐるたびに感じる高揚感と、自分だけの場所として過ごせる半個室の空間を通じて、遊び心と安心感を同時に提供する。独自のアーチフレームによって、自分だけの世界に没頭できる「特別な空間」を作り出し、眠る時だけでなく起きている時間も「自分だけの秘密基地」としてワクワク感を味わえる。ロフト下の空間には引き出し付きのデスクを備えており、アーチ状のフレームに囲まれることによるほどよい「おこもり感」で、周囲を気にすることなく集中することが可能な特別なスペースとなる。「HIDE-A」シリーズの他のベッドと同様に、子どもが毎日安全に使えることを第一に設計され、「HIDE-A ARCH」では昇降時の不安を軽減すべく、足元がしっかり安定する「幅広の階段」を採用した。あわせて、体をしっかりと支える頑丈な手すりを備えているので、上り下りの際の踏み外しを防げる。さらに、ベッドフレームのサイドとヘッド部分を通常よりも高めに設計することで、寝返りの多い子どもでも落下の心配がない。ベッドへの上り下りに使用する階段は、大きさの異なる7つのオープンラックとして活用できる。ランドセルや学校・習い事の道具、お気に入りの絵本などを、アイテムごとに分けて収納することが可能なので、子どもが自ら場所を決めて「片付ける」という自律心を育める。