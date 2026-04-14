ジムも日常もこれ一台 ANYTIME FITNESS公式ストア別注のワイヤレス耳スピーカー「nwm GO A PROP edition」

ANYTIME FITNESS別注の「nwm GO」が登場

カラーリングやイコライザー、アプリUIが別注仕様に

nwm GO A PROP edition

PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）

耳が蒸れにくくワークアウトに適している

全指向性マイクロホン搭載で会議や通話にも対応可能

NTTソノリティは4月20日、24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS」の公式オンラインストア「A PROP」とコラボレーションしたオープンイヤー型ネックバンドワイヤレス耳スピーカー「nwm GO」の別注モデル「nwm GO A PROP edition」を発売する。価格はオープン。別注モデルは、オープンイヤー型ネックバンドワイヤレス耳スピーカー「nwm GO」をベースに、ANYTIME FITNESSのブランドカラーであるパープルを採用した特別仕様。カラーだけでなく、イコライザーや専用アプリ「nwm Connect」のUIデザインまでA PROP仕様にカスタマイズされている。NTTの特許技術「PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）」により周囲への音漏れを抑えたオープンイヤー設計を採用。ネックバンド構造とIP55の防塵防水性能、そして完全新規設計の12mmドライバーによる迫力あるサウンドは、ジムでのワークアウトだけでなく、普段使いにも適している。また、マイクを搭載しているので、オンライン会議や通話でも活用可能だ。充電時間は約1時間15分で、電池持続時間は最大で10時間。カラーはブラック×パープルとホワイト×パープルの2色を展開する。nwm GO A PROP editionは、「A PROP」での限定販売となる。ストアページでは、LINE登録で販売開始通知を受け取れるので、気になる人はチェックしてみよう。