膨張しにくく燃えにくい サンワサプライの半固体電池採用モバイルバッテリー

安全性高めたモバイルバッテリー

コンパクトサイズ 3台のデバイスを同時接続可能

700-BTL062BK

コンパクトサイズを実現

見やすいインジケーター

3台同時充電が可能

ストラップホールで落下防止

サンワサプライは4月22日、安全性の高い半固体電池とPD20W急速充電に対応したコンパクトモバイルバッテリー「700-BTL062BK」を公式オンラインストアで発売した。価格は5480円。新製品は、リチウムイオン電池の課題だった発熱・膨張リスクを抑えた半固体電池を使用するモバイルバッテリー。サイズは約W6.9×D1.7×H13.7cmで、重さは約183g。バッテリー容量は10000mAh。出力は最大20W出力で、機器に応じた最適な電圧・電流で効率的に充電可能だ。インジケーターは1％刻みのデジタル表示で残量がわかりやすい。ポートはUSB Type-C×2、USB Type-A×1を搭載。最大3台の機器を同時に充電できる。このほか、過電流・過充電・短絡保護に加え、温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載するなど、安全性を高めており、ストラップホールも備える。