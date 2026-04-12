1台3役！普段使いで災害に備えるドコモ×オウルテックの「備える充電器」

非常用電源・ACアダプタ・モバイルバッテリーとして使える

備える充電器

普段使いがそのまま備えにもなる

蓄光素材を採用し暗所で光る

ドコモ純正品質の厳しい基準で安全性を確保

オウルテックは4月16日10時から、NTTドコモと共同開発した防災商品「備える充電器」の先行販売を、応援購入サービス「Makuake」で開始する。プロジェクトでは、最大30％オフのリターンを用意している。新製品は、災害時は非常用電源、自宅ではACアダプタ、外出時はモバイルバッテリーになる1台3役の充電器。本体内蔵の蓄電池に自動で充電を行うため、普段使いがそのまま備えにもなる日常で使える防災アイテムだ。本体には蓄光素材を採用。停電時にもすぐに見つけられる点は、防災グッズならではの特徴だろう。設計面では、ドコモ純正品質の厳しい基準をクリア。発火や発熱事故を防ぐショート対策、異常検知機能などを盛り込んだ。なお、同製品の売上の1％相当は、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）「災害支援そなえ令和基金」へ寄付される。