文具やガジェットの収納が進化！ すっきり整理できる「スタンドツールポーチ＜ハコビズ2＞」

スタンドツールポーチ＜ハコビズ2＞

ファスナーを開けるだけで自立

ワークツールの収納力と作業開始のスピードを高める

収納イメージ

（左から）グレー、ネイビー、ブラック

フリーアドレスやテレワークの定着によって、「仕事道具をまとめて持ち運びたい」というニーズが高まっている。そうしたニーズに応える形で、コクヨは人気のスタンドツールポーチ「ハコビズ」シリーズを進化させた「スタンドツールポーチ＜ハコビズ2＞」を4月8日に発売する。文具からPC周辺機器まで、ワークツールを一覧性よく整理できるよう仕様をアップデートした。価格はオープンで、実勢価格は3800円。ハコビズ2の特徴は、ファスナーを開けるだけで前方に大きく開き、自立する構造になっていること。従来モデルに比べて、ワークツールの収納力と作業開始のスピードを高めるようアップデートした。デスクに着いてすぐ仕事を始めたい人にとって、無駄な動作を減らすことができる。内部には、マウスやACアダプターなどのガジェット類を収納できる広めのスペースと、ペンやイヤホン、小物類を整理しやすい六つのポケット・仕切りを搭載。ワークツール一式を「見える化」しながら整理できるため、必要なものをすぐ取り出せる。前面スペースにはスマートフォンを立てかけることもでき、作業中の通知確認にも便利だ。外装には落ち着いた風合いのポリエステル生地を採用。ビジネスシーンからカジュアルな場面まで使うことができ、薄型で四角い形状のため、バッグやロッカーにもすっきり収まる。社内移動や外出先での仕事が多い人に適している。フリーアドレスやハイブリッドワークが当たり前になった今、ハコビズ2は仕事道具をまとめて持ち運ぶだけでなく「いかに早く仕事に入れるか」まで考えられた製品といえそうだ。