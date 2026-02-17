Lofree「Lipstick」キーボードとテンキーパッドが日本上陸！ 名作リップから着想したデザイン

「Lipstick」キーボードとテンキーパッドを発売

名作リップ×デザイン性×高機能が融合

三陽は、Lofree DOTシリーズの新色としてキーボード「Lipstick」とテンキーパッド「Lipstick Tri-Mode ワイヤレステンキーパッド」の国内販売を公式ECサイト「Lofree Japan」で2月16日に開始した。クラシックな5色のリップスティックをモチーフにしたビジュアルと、本格的なメカニカルスイッチを採用し、心地よい打鍵感が特徴。キーボードとテンキーパッドの2種展開で、デスク環境を華やかに仕上げる。Lipstickシリーズは、シルバーとブラックの2色展開で、リップカラーを表現するデュアルカラーのPBTキーキャップを採用。高級感あるツヤ仕上げとマット仕上げを組み合わせている。シルバーモデルにクリアケース、ブラックモデルにマットケースを採用し、デスクに置くだけで気分が上がるデザインを追求している。キーボードは、Bluetooth 5.3、2.4GHz、USB-Cの3モード接続に対応。最大3台のデバイスに接続切り替えが可能だ。また、Windows、macOS、iOS、AndroidなどのOSに対応している。柔らかく反発のある打鍵感で、長時間でも快適にタイピングが可能。ホットスワップ対応で、好みのGateronスイッチに交換できる。最大1000HzのポーリングレートとNキーロールオーバーに対応。4000mAhバッテリーで、バックライトオフなら最大14日間の使用が可能だ。テンキーパッドは、キーボードとセットで統一感が高められる。20キー構成をはじめ、Bluetooth 5.3、2.4GHz、USB-C接続への対応、ホワイトLEDバックライト、Nキーロールオーバー対応などが特徴となる。Numキーでテンキー、Calcキーで電卓モードに切り替えが可能だ。Lipstickシリーズは、デザイン性と機能性を両立し、毎日使いたくなるメカニカルキーボードとテンキーパッドといえる。仕事や趣味でスタイリッシュに使いたいのなら、購入候補の一つとして検討する価値がありそうだ。