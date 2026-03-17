ギフトにも最適！　「サンフレッチェ広島」とコラボした特別仕様のサッカー盤

サンフレッチェ広島とコラボした

特別仕様のサッカー盤が新登場

選手サイン入りグッズが当たるチャンスも！

エディオンは、エポック社とのコラボレーションによるエディオンオリジナル玩具「サッカー盤 ロックオンストライカー サンフレッチェ広島 エディオンピースウイング広島 ver」を4月11日に発売する。エディオンの玩具取扱店と「エディオンネットショップ」で販売し、価格は8000円。エディオンは、広島県広島市をホームタウンとするプロサッカーチーム「サンフレッチェ広島」のクラブトップパートナーとして1997年から応援してきた。そこで今回、エポック社が65年から60年以上にわたって販売してきたボードゲームの金字塔「サッカー盤」を、サンフレッチェ広島のチームカラーである「広島バイオレット」を基調とした特別仕様で制作した。進化したシュート機能「ロックオンストライカー」を搭載し、2024年2月にオープンしたサッカー専用スタジアム「エディオンピースウイング広島」さながらの白熱した試合を家庭で楽しめる。発売を記念して、商品を購入した先着3000人にオリジナルステッカーをプレゼントする。さらにステッカー裏面にあるコードから申し込んだ人の中から抽選で、サンフレッチェ広島所属選手のサイン入りプレミアムグッズが当たるキャンペーンを実施する予定。