折りたたみ可能な電動アシスト自転車　CYKE「Kingfisher」

Kingfisher

都市生活に最適化された設計 型式認定取得済み

一般的な折りたたみ自転車よりも、さらにコンパクトに折りたためる

最大トルク約60Nmの250Wミッドドライブモーター、

および約88kmの航続距離を実現する36V／360Whの

リチウムバッテリーを搭載

耐久性に優れたクロモリ製フレームを採用し、

安定した制動力の油圧ディスクブレーキ（TEKTRO）を搭載

4色のカラーバリエーションを用意

弘進は4月1日に、CYKEの型式認定取得済みで折りたたみ可能な電動アシスト自転車「Kingfisher」の販売を、同社の運営するオンラインショップや、電動アシスト自転車販売専門店「GO-E」（大阪府大阪市）にて開始した。カラーは、ブラック、ブルー、イエロー、グリーンの4色。価格は27万4780円。「Kingfisher」は、都市での移動をより自由かつスマートにする電動アシスト自転車。コンパクトさと走行性能を両立することで、単なる電動アシスト自転車に留まらない、「都市生活の質を変えるモビリティ」となっている。一般的な折りたたみ自転車と比較してよりコンパクトで、73×37×70cmのサイズに収納可能なトライフォールド構造によって、室内に保管しやすく、車載や電車での移動も容易で、オフィスにも持ち込める。コンパクトな本体には、250Wミッドドライブモーター（最大約345W）を搭載し、約60Nmの最大トルクを生み出すことで、「坂道でも力強く加速」「ペダリングに自然に連動」「スムーズで違和感のないアシスト」という、3つのアシスト機能を実現した。一般的なハブモーターとは異なり、より自転車らしい走りを楽しめる。あわせて、36V／360Whのリチウムバッテリーによって、最大約55マイル（約88km）の航続距離を実現し、通勤・通学、週末のロングライド、街乗りや観光、複数日の使用にも対応する。さらに、衝撃吸収性が高く長期間の使用に強いほか、折りたたみ構造でも優れた耐久性を有するクロモリ（クロムモリブデン鋼）製のフレームを採用するとともに、雨天時でも安定した制動力を発揮する油圧ディスクブレーキ（TEKTRO）を搭載している。そのほか、長時間使用でも快適な通気性の高いサドル、パンク耐性タイヤ、内装3段変速、速度・バッテリー表示が可能なOLEDディスプレーを備えており、乗り心地や操作性にも優れる。また、型式認定取得済みなので安心して使用できる。