工事不要で設置できる最新ドアホン、防犯対策に最適なワイヤレスモデル

「カンタン取り付けワイヤレステレビドアホン」

​​​​​​の設置イメージ

設置場所を選ばない柔軟性

カメラ付きの子機は壁面などに

ねじ止めして設置可能

モニタ本体は壁掛け設置や

据え置きに対応

カメラ付きの子機は周囲が暗くなると

自動でLEDライトが点灯

カメラ付きの子機は背面から

カメラレンズの向きを調整できる

ドウシシャは5月中旬に、工事不要で簡単に設置可能なドアホン「カンタン取り付けワイヤレステレビドアホン」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。「ドウシシャマルシェ」での価格は1万2980円。「カンタン取り付けワイヤレステレビドアホン」は、一般的なドアホンとは異なり、設置にあたって配線工事が必要なく、玄関に取り付けるカメラ付きの子機は壁面などにねじ止めするだけで設置できる。なお、接続距離は見通しで約30ｍ、障害物がある場合は約10ｍまで対応している。カメラ付きの子機の呼び出しボタンが押されると、自動で静止画が撮影・保存されるので、後から来訪者を確認することが可能になる。また、録画は最大95件まで保存できる。モニタ本体は、一般的なドアホンと同じくブラケットでの壁掛け設置のほか、本体背面のスタンドを使用した卓上への据え置きにも対応している。カメラ付きの子機は、明暗センサーを搭載しているので、周囲が暗くなると自動でLEDライトが点灯し、夜間でも来訪者を確認しやすい。そのほか、カメラ付きの子機の設置位置や高さに合わせて、背面からカメラレンズの向きの調整が可能となっている。電源は、モニタ本体は付属のACアダプタ、カメラ付きの子機は単3形乾電池×6本（容量2400mAh以上のニッケル水素充電池を推奨）。