3月14日オープン「ビックカメラ池袋西口 IT tower店」　フロア詳細を公表　当日はイベント実施

ビックカメラは、3月14日にオープンする「ビックカメラ池袋西口 IT tower店」のフロア構成などを発表した。これまでの店舗とは違うアプローチで、顧客に最新家電をはじめとする新しい商品が誘う豊かな生活を提案する。売場面積は、池袋駅西口直結の複合施設「IT tower TOKYO」の2階から4階の3フロアあわせて約2450m2で、「衣」・「食」・「住」をテーマにした体験型の売場を展開する。4階「住」のフロアは、生活シーンを再現した提案型売場「#暮らしライブラリー」や、サブスク・レンタルサービス「エアークローゼット」が提供する「家電レンタルサービス」の体験コーナーなどで構成。初となる、ビックカメラオリジナルブランドの特設コーナーも設置する。3階「衣」のフロアには、あらゆる美容家電を実際に試せる「トライフルスタジオ」や、クラウドファンディングの商品に触れられる「ビック FIRE」の特設ブース（クラウドファンディングの「CAMPFIRE」との共同企画）、ビックカメラ初展開となるフレグランスの「SHOLAYRED」のブースなどを設置する。2階「食」のフロアでは、大きなキッチンカウンターに炊飯器やトースター、コーヒーメーカーが並び、調理した食材をその場で味わえる「試食堂」を設置。ビックカメラ初の試みとしてソフトクリーム（150円）や、お米、食雑貨、ギフト通販の「AKOMEYA」の商品を販売する。開店を記念し、3月14日から、5000円以上の同社指定商品の購入者を対象としたビックカメラが開発した「乾燥機を使う人のためのフェイスタオル」の先着プレゼント（なくなり次第終了）や、店内のキーワードを集めてもらえる話題のグミのプレゼント（各日先着500人）など、多彩なオープニングイベントを開催する。さらに、プロのヘアメイクアーティストによる最新美容家電を使ったヘアアレンジの実演、「お米ソムリエ」の資格をもつビックカメラマイスター販売員による炊飯器の炊き比べ、最新コーヒーマシンの試飲会など、各フロアの特色を活かした体験型企画を実施する。取扱商品は生活家電、テレビ、パソコン、カメラ、美容家電、健康家電、ゲーム機器、寝具、酒類（予定）、雑貨など。営業時間は10時から21時まで（開業日の3月14日のみ12時オープン）。「IT tower TOKYO」全体も3月14日にグランドオープンする。所在地は東京都豊島区西池袋3-28-13。