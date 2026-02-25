東川町独自の「マイ家具ローン」　期間限定キャンペーンの終了迫る

「マイ家具ローン」を利用した家具購入の流れ

町外利用者向けキャンペーンは3月31日まで

北海道東川町は3月31日に、町内家具事業者においてローンで家具を購入した際に、金利相当分（最大5％、上限10万円）を同町独自のデジタル地域通貨「HUCポイント」として契約後に一括付与する、「マイ家具ローン」を終了する。同町は、日本五大家具の1つである「旭川家具」の主要生産地であり、町内家具事業者での家具の購入を後押しすべく、2月1日から町内外を問わず誰でも利用可能なキャンペーンとして「マイ家具ローン」を実施している。同キャンペーンによって、高品質なために高額になりがちな家具を「一括では手が届かないが、妥協したくない」という若い世代や新生活層へ届けられる。また、通常では町内在住または在勤者のみを対象にした事業となるところ、期間限定ながら町外の人も利用できるようにすることで、歴史ある手仕事を応援する取り組みとなっている。同キャンペーンでは、東川町内の家具事業所にて家具の購入を検討し、北央信用組合東川支店で「マイ家具ローン」契約を行い、家具事業者にて家具を購入することで、金利相当分がHUCポイントで一括付与される。