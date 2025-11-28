ヤマダデンキ、北海道・札幌市に最大級の「Tecc LIFE SELECT 札幌北33条店」をオープン

北34条駅から徒歩約4分の好立地

ヤマダデンキは、11月28日、北海道札幌市に日本最大級の売場面積と品揃えを誇る「Tecc LIFE SELECT 札幌北33条店」をオープンする。「Tecc LIFE SELECT 札幌北33条店」は、札幌市中心部へのアクセスが良く生活の利便性が高いエリア、さらに北34条駅から徒歩約4分の好立地に誕生。広々とした店内に「くらしまるごと」をコンセプトとした豊富な品を取り揃え、地域の人々のくらしに貢献する。「LIFE SELECT」業態店舗は、家電のみならず家具・インテリア、おもちゃ、生活雑貨、リフォームまで、くらしに関わるあらゆる商品とサービスを取り揃えるヤマダデンキの最新型コンセプトストア。子どもからシニア世代まで、幅広い商品を体験・体感しながら楽しく選ぶことができる。顧客のニーズに合った家電が見つかるよう幅広い品揃えを用意。最新・人気の家電から品質にこだわったリユース家電まで、気になる商品を手に取ってじっくり選ぶことができる。また、家電や家具を組み合わせてリアルなライフスタイルを体験できるブースも用意。実際の暮らしをイメージしながら、楽しい家電選びができる。おもちゃコーナーには、話題のゲームやおもちゃが充実。見て、触れて、遊びながら選べる体験ブースを多数展開している。トレーディングカードゲームの対戦を行うデュエルスペースも設け、幅広い世代の顧客に楽しさあふれる空間を提供する。国内外から厳選した家具・インテリアを扱う大塚家具の人気商品をラインアップ。ソファ、ダイニング、ベッド、さらにカーテンや絨毯など、洗練されたインテリアとの出会いを届ける。お風呂、キッチンなど水まわりのリフォームの相談も受け付けている。「ワイラボ」は、人気の韓国コスメやお菓子、キャラクターグッズなどZ世代に人気のトレンドアイテムを取り揃えたコーナーで、北海道には今回が初上陸となる。行くたびに新たな発見のある、見ているだけでも楽しい売り場となっている。