ヤマダデンキ、熱を前方に集中させて放出する電気ストーブ「RIFLECA」を発売

RIFLECA

左右自動首振り、上下手動首振りに対応

使用イメージ

背面には持ち運びに便利な取っ手を備える

ヤマダホールディングスは10月20日に、ヤマダオリジナルのリフレクトストーブ「RIFLECA（リフレカ）」（QSY550LG）を、公式オンラインショップ「ヤマダウェブコム」にて発売した。価格は1万4080円。「RIFLECA」は、ガード奥に配置したハニカム状の反射板によって、熱を凸レンズのように前方に集中させて放出するため、少ない消費電力でもあたたかさを体感できる電気ストーブ。ヒーターは、200W、400W、600Wの3段階での切り替えが可能で、約60°の左右自動首振りと約15°の上下手動首振り機能を搭載する。また、本体背面には取っ手を備えており、持ち運びがしやすい。そのほか、温度ヒューズやサーモスタット、転倒時に自動で電源をオフにする転倒時自動オフスイッチといった安全機能を搭載しているので安心して使える。また、オフシーズンにホコリの付着を防げる収納袋が付属する。電源ケーブル長は1.7m。