ビックカメラ、「池袋大感謝祭」4月5日まで開催中

池袋エリア限定のポイントキャンペーンを開催

三つの企画を同時開催 キャッシュレスキャンペーンのみ3月1日まで

公式アプリからの応募限定

ビックカメラは、東京・池袋エリアの3店舗で「池袋大感謝祭」を開催している。期間は2月21日から4月5日まで。セール期間中、池袋本店、池袋西口店、池袋カメラ・パソコン館で、台数限定のお買い得商品を用意する。また、期間中に合計5000円以上購入した人を対象に、ビックカメラ公式アプリから応募すると抽選で合計3000人に最大で買い物金額全額相当（上限10万円）のポイントを進呈する「お買い物金額の最大全額相当がポイントで返ってくる！」キャンペーンを開催する。当選人数は、1等・購入金額の100％相当のポイント（上限10万円）が50人、2等・5000ポイントが300人、3等・500ポイントが2650人。なお、アウトレット品・中古品、携帯電話会社との契約が必要な商品、プリペイドカードなど一部商品は対象外となる。さらに2月21日から3月1日まで、「池袋でのお買い物はキャッシュレスがお得！」キャンペーンを開催する。対象となるキャッシュレス決済サービスは「d払い」と「au PAY」。「池袋大感謝祭」の詳細は、現在公開中のビックカメラ 店舗チラシ情報で確認できる。