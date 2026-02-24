最大5000円オフは明日まで！ ポンデテックのリファビッシュPC「Winterセール」開催中

環境にもお財布にもやさしい賢い選択

関西電力グループのポンデテックが運営する公式通販サイト「PC next」で、2月25日（明日）まで「Winterセール」が開催されている。割引クーポンが自動適用され、最大5000円オフでリファビッシュPC（再生パソコン）が購入できる。リファビッシュPCとは、使用済みPCに清掃や部品交換を行って再び使用できるようにしたPCのこと。新品と同程度の性能を備えていながら価格を抑えられることから、個人や法人を問わず人気を集めている。ポンデテックでは、回収から再生、販売までを一貫して自社で実施。さらに、故障リスクの高いSSDを新品に交換することで、動作も安定して快適に使用できる。品質を担保しつつ、予算を抑えられるのがPC next最大の魅力。1年間の動作保証やサポート窓口もあり、初めてPCを買う人でも安心だ。今回のセールで販売している中で人気商品は、東芝の「dynabook B55／M」、パナソニックの「Let's note CF-SV9」など。dynabook B55／Mが通常価格5万8800円のところ、セール価格5万6800円、Let's note CF-SV9が通常価格8万9800円のところ、セール価格8万4800円で購入できる。新品の半額以下で、必要にして十分な性能のパソコンが手に入る今回のWinterセール。オンライン授業、事務作業、動画視聴など、人気商品以外にも幅広い用途に対応するモデルがそろっているため、コスパの良いPCを探しているならば絶好のチャンスだ。