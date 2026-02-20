LAVIE N16 ネイビーブルーが売れてる！　ノートPC人気ランキングTOP10　2026/2/20

LAVIE N16 ネイビーブルー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月9日～15日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 LAVIE N16 ネイビーブルーN1635/KAL（NEC）2位 FMV Note A A53-K3 ブライトブラックFMVA53K3BA（富士通）3位 FMV Note A A53-K3 ファインシルバーFMVA53K3SA（富士通）4位 ROG Xbox Ally XRC73XA-Z2E24G1T（ASUS）5位 Ideapad Slim 5 Light Gen 1083J20054JP（レノボ・ジャパン）6位 FMV Note U U77-K3 シルバーホワイトFMVU77K3WA（富士通）7位 LAVIE N16 パールホワイトN1635/KAW（NEC）8位 LAVIE SOL プラチナシルバーS1355/LAS（NEC）9位 LAVIE SOL プラチナシルバーS1375/LAS（NEC）9位 LAVIE SOL プラチナシルバーS1355/JAS（NEC）