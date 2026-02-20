LAVIE N16 ネイビーブルーが売れてる！　ノートPC人気ランキングTOP10　2026/2/20

実売データ

2026/02/20 12:00

　「BCNランキング」2026年2月9日～15日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE N16 ネイビーブルー
N1635/KAL（NEC）

2位　FMV Note A A53-K3 ブライトブラック
FMVA53K3BA（富士通）

3位　FMV Note A A53-K3 ファインシルバー
FMVA53K3SA（富士通）

4位　ROG Xbox Ally X
RC73XA-Z2E24G1T（ASUS）

5位　Ideapad Slim 5 Light Gen 10
83J20054JP（レノボ・ジャパン）

6位　FMV Note U U77-K3 シルバーホワイト
FMVU77K3WA（富士通）

7位　LAVIE N16 パールホワイト
N1635/KAW（NEC）

8位　LAVIE SOL プラチナシルバー
S1355/LAS（NEC）

9位　LAVIE SOL プラチナシルバー
S1375/LAS（NEC）

9位　LAVIE SOL プラチナシルバー
S1355/JAS（NEC）
 
LAVIE N16 ネイビーブルー


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
