契約・月額・返却なし！ 挿すだけで国内外ネット接続、車で使えるバッテリーレスのリチャージWi-Fi

契約・返却・月額費用が一切不要の「リチャージモバイル」を提供しているカウスメディアは、リチャージWi-Fiシリーズの最新モデル「TD12」を発売する。前機種の「TD10」で好評だったバッテリーレス構造を継承しつつ、同時接続数、接続方式、海外対応など、内部スペックを大幅に強化。エンジン始動と同時に車内をオンライン化できる「車載Wi-Fi」用途から、旅行・出張・キャンプ時のモバイル回線、サブ回線の常備まで、幅広く活用できる。TD12は、バッテリー非搭載の安心設計。夏場の車内や直射日光が当たる環境でも劣化や膨張リスクが少なく、電源につなぐだけで使えるため、エンジン始動と同時に常時オンライン化が可能だ。本体は約40g、厚さ約1.2cmの超軽量スリム。同時接続がTD10の最大8台から最大16台に倍増し、ファミリーの利用でもビジネスでの複数デバイス接続でも余裕がある。さらにWi-Fi 6に対応し、安定した無線環境を提供する。国内ではマルチキャリアに対応。海外では世界140カ国で利用でき、必要な時に必要量をチャージする「世界周遊ギガ」を使えば、現地でのSIM調達や契約手続きなしにそのまま接続できる。Wi-Fiに加えて、USB Type-Cによる有線接続にも対応。PCやスマートフォン、タブレット端末に直接つなげば、電波干渉の影響を受けにくく、会議や配信などの落とせない通信にも適している。ケーブルはType-Cに統一し、Type-A変換アダプタも同梱する。TD12は、「車載Wi-Fi」「海外利用」「サブ回線」「仕事とプライベート兼用」などを1台で満たす次世代モデル。縛られない通信を求める人にとっては、現代のライフスタイルにフィットする選択肢だ。