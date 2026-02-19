関西で体験したいハイテク商業施設を紹介、“未来”のショッピングが楽しめる！

関西のハイテク商業施設を紹介

ららぽーと EXPOCITY：未来の「遊ぶ・学ぶ・触れる」が体験できる

ららぽーと EXPOCITY

三井アウトレットパーク 大阪門真：39台のデジタルサイネージを設置

三井アウトレットパーク 大阪門真

グランフロント大阪：最先端テクノロジーに触れられる

ナレッジキャピタル

日常をちょっとだけワクワク

関西エリアには、単なる買い物の場を超えた「体験型ハイテク商業施設」が増えています。最先端の映像技術、デジタルサイネージ、ロボット・研究体験など、未来を感じるスポットが勢ぞろい。そこで、関西で特に注目したいハイテク度の高い商業施設を紹介します。ららぽーと EXPOCITY（大阪府吹田市）は約300店舗を誇る国内最大級の複合施設で、ショッピングとエンターテインメントが融合したエデュテインメント（学びと遊び）が特徴です。特に注目すべきは、生き物を間近に感じられる体験型展示が人気を博している海遊館プロデュースのミュージアム「NIFREL」、日本一の高さを誇る最新の映像・照明技術による演出が魅力の大観覧車「OSAKA WHEEL」、バラエティ番組のような最新アクティビティが楽しめる「VS PARK」などです。三井アウトレットパーク 大阪門真（大阪府門真市）は、「ららぽーと」と「アウトレット」が融合した新世代型複合施設です。アウトレット初出店や大阪初出店のブランドが多く、約250店舗が集まっています。ハイテク面では、館内各所に39台のデジタルサイネージ（43～65インチ）を設置しているほか、館内の案内や情報提供を高精細ディスプレーで実施、フードコートに10台の大型モニターを配置していることなどがポイント。さらに、施設全体がハイブリッド型ショッピングモールとして設計されており、快適な移動動線や最新の決済・情報システムを導入している点も特徴です。大阪・梅田に広がる巨大複合施設であるグランフロント大阪（大阪府大阪市）の中核エリア「ナレッジキャピタル」では、企業や大学、研究機関が集まる先端技術のショールームを体験することができます。主なハイテク体験ポイントは、子どもから大人まで最先端技術の展示・体験が可能な「The Lab. みんなで世界一研究所」、大手企業の未来型住宅・IoT・医療・ロボット技術に触れられる「フューチャーライフショールーム」、AI・量子コンピューティングといった最新テーマの講演・展示を多数開催している「ナレッジシアター・イベントラボ」などです。学びとエンターテインメントを兼ね備えた、関西屈指の先端技術発信地です。未来を感じるショッピング体験は、日常をちょっとだけワクワクさせてくれます。関西には、ただ買い物をするだけでなく、未来のライフスタイルや先端技術を体験できるハイテク商業施設が増えています。どれも1日では回りきれないほどの刺激が詰まった施設ばかり。最新テクノロジーとエンターテインメントに触れながら、自分だけの新しい発見を見つけてみてください。