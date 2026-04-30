着るだけで疲労回復？ 阪神タイガース公式モデルの「ECLEARリカバリーウェア」がエレコムから

ECLEARリカバリーウェア

さりげない公式ロゴで普段使いもOK

袖に公式ロゴをさりげなく配置

半袖ハーフパンツセット

長袖ロングパンツセット

エレコムは、阪神タイガース公式ロゴをあしらった「ECLEAR（エクリア）リカバリーウェア」を5月上旬に発売する。観戦後のリラックスタイムから就寝前まで、着るだけで疲労回復をサポートするコンディショニングウェアだ。ECLEARリカバリーウェアは、トップスの胸元や袖、パンツ部分に阪神タイガースの公式ロゴをさりげなく配置。ファン心をくすぐりながらも、派手すぎないデザインでルームウェアやパジャマとしても使いやすい。ノームコアを意識したシンプルな見た目は、ギフト需要にも対応する。最大の特徴は、生地に配合された高純度セラミックス素材「Medilect」。身体から放出される遠赤外線を輻射し、血行を促進することで、筋肉のハリやコリを緩和するほか、疲労軽減やリラックス効果が期待できる。長時間着用することで、日常的なケアを支える（※効果には個人差あり）。オーバーサイズ設計で締め付け感を軽減し、フラットシーム縫製で肌当たりがやさしい。ラグランスリーブ採用で寝返りもスムーズで、ウエストゴム仕様で長時間でも楽に着用できる。就寝前や在宅ワーク中など、幅広いシーンに対応する。ラインアップは、半袖ハーフパンツセット（実勢価格は1万7800円）、長袖ロングパンツセット（同1万9800円）の2種類。いずれもS～XLまでのサイズが用意され、体型や季節に応じた選択が可能だ。なお、長袖ロングパンツセットは袖リブ付きで保温性も確保している。観戦後の疲れた身体をやさしく包み込み、次の日を気持ちよく迎えるためのECLEARリカバリーウェアは、阪神タイガースファンにとっても、日々の疲労ケアを重視する人にとっても、新しい休養習慣の選択肢になりそうだ。