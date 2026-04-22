最大3台まで接続できる、エレコムが高速スクロール搭載の静音無線マウスを発売

M-MY50MBSシリーズ

スクロールが自動で切り替わる「スマート高速スクロール」

ホイールを傾けるだけで横スクロールを

可能にするチルトホイールを搭載

高速スクロールと1行単位のスクロールを

自動で切り替える「スマート高速スクロール」を搭載

最大3台まで接続が可能

プロファイルの切り替えやジェスチャー機能などを

割り当てることができる

静かなオフィスやカフェなどで周囲を気にせず使える

左右対称デザイン

エレコムは、スクロール速度を自動で切り替える「スマート高速スクロール」と複数端末を切り替えて使えるマルチペアリング機能を搭載した静音無線マウス「M-MY50MBSシリーズ」を発売した。価格は4980円。仕事の効率と使いやすさを同時に高める、実用性重視の1台だ。M-MY50MBSシリーズは、ホイールの回転速度に応じてスクロール方法を自動で切り替えるスマート高速スクロール機能が特徴。ゆっくり回すと1行ずつ、勢いよく回すと一気に高速スクロールへと切り替わるため、縦に長いWebページや資料も素早く閲覧できる。さらに、ホイールを左右に傾けることで横スクロールにも対応。横に長い表計算ソフトや資料でも、快適に操作できる。デスクトップPCとノートPC、タブレット端末などの複数デバイスを使い分ける人に便利なのが、最大3台まで接続できるマルチペアリング機能。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで登録でき、本体のスイッチ操作で簡単に切り替えられる。USB-Aポートを備えるPCはもちろん、USBポートを持たないタブレット端末やスマートフォンでも利用でき、仕事とプライベートをまたいだ使い方にも対応する。通常の左右ボタンやホイールに加え、「進む」「戻る」ボタン、ファンクションボタンを含む8ボタン設計を採用。専用ソフト「エレコム マウスアシスタント」を使えば、各ボタンにショートカットやジェスチャーを割り当てることができ、操作の幅が広がる。Webブラウズや資料作成など、日常作業のちょっとした手間を減らしてくれる。主要な6ボタンは静音仕様。カチカチ音を抑えることで、会議中やカフェ、静かなオフィスでも周囲を気にせず使用できる。在宅ワークや夜間作業など、音に配慮したいシーンでも安心して使える。デザインは左右対称の楕円形。利き手や持ち方を問わず、誰でも使いやすい形状を採用している。側面にラバー素材を用い、長時間作業でも安定した操作感が保てるよう配慮されている。BlueLEDセンサーを搭載し、ガラス製テーブルやノートの上など、さまざまな環境でも正確な操作が可能だ。高速スクロール、複数端末への接続、静音設計など、作業効率を高める機能を搭載した今回の製品は「マウス操作のストレスを減らしたい」と感じている人にとって、ビジネス用途はもちろん、家庭でのPC作業にも適した1台といえる。