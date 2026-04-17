机が片付く！ 拡張性と省スペースを両立した新ガジェット、ドッキングステーションとスタンドを一体化

ドッキングステーションと

スタンドを一体化した新ガジェット

8ポート搭載で日常業務を幅広くカバー

自然な姿勢で作業しやすくなる

8ポート搭載

4K対応＆デュアルディスプレー

折りたたみ式で持ち運びやすい

テレワークやフリーアドレス化が進む中、ノートPCを中心にディスプレーや周辺機器を接続する機会が増えている。一方、ケーブルの増加や周辺機器の置き場に悩むケースもある。こうした課題に応える新製品として、Mukiyaは、ドッキングステーションとPCスタンドを一体化した新たなガジェットをAmazonで販売している。価格は、スタンダードモデルが5999円、上位モデルが9780円。なお、セール期間中は、スタンダードモデルを4999円、上位モデルを8313円に設定している。新製品は、ドッキングステーション機能とスタンド機能を一体化している点が最大の特徴。ノートPCを載せるだけで画面の高さが調整でき、自然な姿勢で作業しやすくなると同時に、周辺機器の接続を1台にまとめられる。拡張性を確保しながらデスク上のスペースを圧迫しにくく、配線の煩雑さも軽減できるという。HDMIやUSB、SD／TFカードスロットなどを備えた8ポート構成。ディスプレーへの出力、キーボードやマウスの接続、データ管理など、日常的な業務に必要な機能を1台でまかなえる。ノートPCのポート数が限られている環境でも、作業の幅を広げやすい。映像出力はモデルによって仕様が分かれており、スタンダードモデルが4K（30Hz）、上位モデルが4K（60Hz）に対応し、デュアルディスプレー出力も可能。業務内容や使用環境に応じて、必要な性能を選べる構成となっている。資料作成やWebブラウジングから、クリエーティブ用途まで幅広く活用できそうだ。スタンド部は折りたたみ式を採用。自宅やオフィスだけでなく、出張先や外出時にも持ち運びやすく、場所を選ばず作業環境を整えられる。テレワークと出社を行き来するハイブリッドワークに相性が良い。ドッキングステーションとスタンドを一体化した今回の製品は、拡張性を求めるほどデスク周りが複雑になりがちなジレンマを解消し、限られたスペースで快適に働くための実用的なアイテムといえる。