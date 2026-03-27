家中がワークスペースに！ 持ち運べる超小型デスク「デスクエニウェア2」

デスクエニウェア2

デスクエニウェア2（HHKBオリジナル）

コンパクトに収納できる構造

どこでも使用が可能

ノートPCストッパーを標準装備

PFUは、ファーイーストガジェットとの共同開発で、キーボードブランド「Happy Hacking Keyboard（HHKB）」から家の好きな場所に持ち運んで使える超小型デスク「デスクエニウェア2」を発売している。価格は2万2000円から。ソファやベッドなど、座れる場所ならどこでも作業スペースに変えられる、在宅ワーク時代に適したモバイルデスクだ。「デスクエニウェア」は、「おうち全部が、あなたのワークスペースに。」がコンセプト。今回のモデルは従来モデルから構造を一新し、収納容量アップ、拡張性向上、HHKBの機器などを持ち運びやすい仕様に進化した。通常モデルに加えて、「デスクエニウェア2（HHKBオリジナル）」（価格は2万4000円）も発売。ダークトーンの落ち着いたデザインで、HHKBロゴ入りの本革ハンドル、HHKBが滑り落ちないようにする専用グリップバーを標準付属（通常は別売）などが特徴だ。ノートPC、HHKB、モバイルバッテリー、文房具などをコンパクトに収納できる構造を採用。使い終わった後は省スペースに縦置きで収納でき、部屋の景観を崩さない。天板には硬度が高く耐久性のあるオーク材を使用し、タイピングはもちろん、メモ書きやペン作業にも十分対応する。ソファやベッド、床に座った姿勢など、家中の好きな場所で使用が可能。作業しやすい高さに設計されており、リラックスした姿勢でも集中できる環境を実現する。「第二のデスク」として気軽に持ち運べるので、気分に合わせてワークスペースを変えたい人に適している。天板上下にはオプション用スロットを搭載。ノートPCストッパーを標準装備し、さらにHHKBオリジナルではグリップバーも付属している。さらに、無料配布されている3Dプリントデータを使えば、スマホスタンド、タブレットホルダー、ドリンクホルダーなど、自分好みにカスタムが可能。ミニマルでありながら、自由度の高い環境が作れる。デスクエニウェア2は、「在宅ワークで柔軟に働きたい」というニーズに応えた新世代のモバイルデスク。これからの働き方をアップデートしたい人に、おすすめしたい1台だ。