木製ならではの触り心地、経年変化も楽しめる HHKB、職人技による木製キートップ

木製キートップセット英語配列。ブラックチェリー（左上）、

ウォールナット（右上）、オーク（左下）、メープル（右下）

木製キートップセット日本語配列。ブラックチェリー（左上）、

ウォールナット（右上）、オーク（左下）、メープル（右下）

PFUは9月8日、Happy Hacking Keyboard（HHKB）シリーズから、HHKB Studioのオプション製品として「木製キートップセット for HHKB Studio」を公式オンラインショップで発売した。価格は3万9600円。新製品は、精密な木型製作で77年の歴史を持つ工房「松葉製作所」（広島県府中市）が手掛ける木製キートップ。ウォールナット、ブラックチェリー、メープル、オークといった高品質な家具に用いられる銘木の一枚板を採用し、切り離しから研磨に至るまで、一つひとつ職人の手作業によって丁寧に仕上げられている。オリジナルのキートップと変わらない滑らかな打鍵感を実現し、ぬくもりを感じられる木の触り心地、木製ならではの経年変化なども楽しめる。製品は、英語配列用と日本語配列用の二つのタイプを用意。銘木によって色合いが異なっている。