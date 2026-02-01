タクシーアプリ「フルクル」、2月9日から新方式にアップデート

マッチング成立時点で「迎車」状態に変更

国際自動車が提供する、スマホを振って呼ぶタクシーアプリ「フルクル」は、2月9日の「フルクルの日」から、マッチングしたタクシーが迎車で顧客を迎えにいく方式にアップデートする。「フルクル」は、東京都・神奈川県内のサービス提供エリア内で利用できる、スマホを振るだけで近くのkmタクシーを呼べるアプリ。アプリを起動して、乗りたい場所でスマホを振る。顧客の周辺半径500m以内にいるkmタクシーに「乗りたい」という意思が伝わる。マッチングするとタクシーが迎えにいき、そのまま乗車できる。路上でタクシーをつかまえる感覚で使えるサービスとなっている。とくに、中央区・港区などのビジネス街や、タクシーが多く走る繁華街エリアなどで、短時間でタクシーをつかまえたいときに効率的に使うことが可能。ユーザー登録は不要で、アプリをダウンロードすればすぐに利用できる。従来の「フルクル」では、マッチングしたkmタクシーが迎えにいく途中で、他の顧客を乗せる場合があり、「マッチングしたのにタクシーが来ない」といった声が寄せられていた。今回の変更では、この課題を解消するため、迎えにいく方式を見直した。今後は、マッチング成立時点で他の顧客を乗せない「迎車」状態となり、顧客のもとへ直接向かう。これまで迎車料金は発生しなかったが、今後は「迎車」での対応となる。なお、フルクル経由でマッチングしたkmタクシーの迎車料金は無料。また、新たに、到着までの目安時間に加えて「車両番号」も表示されるようになり、よりわかりやすく安心して利用できるようになった。今回のアップデートにともない、2月8日6時から9日5時59分までシステムメンテナンスを実施する。期間中は「フルクル」アプリを利用できなくなる。また、今回のリニューアルを記念し、2月9日「フルクルの日」から3月8日まで、フルクル利用者を対象としたプレゼントキャンペーンを実施する予定。