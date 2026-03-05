カシオ、「Honda」F1初優勝60周年記念の「EDIFICE」ウオッチ

ECB-2300HR

伝説的勝利を遂げた「RA272」をオマージュ

「RA272」の車体カラーをイメージした

日の丸デザイン

「RA272」の勇姿を描いたアニバーサリーロゴ（左）と

スペシャルパッケージ

カシオ計算機は、「Speed and Intelligence」をコンセプトとした腕時計「EDIFICE（エディフィス）」の新製品として、「Honda」のF1初優勝60周年記念コラボレーションモデル「ECB-2300HR」を3月13日に発売する。「CASIOオンラインストア」では抽選販売となり、抽選申込期間は3月5日10時～3月9日12時。1965年10月24日、メキシコGP決勝において、エンジンからシャシーまで自社で開発した純粋なHondaマシン「RA272」は、Hondaとして記念すべき初優勝を果たした。このF1初優勝から2025年に60周年を迎えたことを記念し、「RA272」をオマージュしたスペシャルなコラボモデルを企画した。「RA272」のボディーカラーであるチャンピオンシップホワイトの実車塗料を手で触れられる外装パーツのベゼルに初採用。Hondaのレーシングスピリットを象徴するカラーを手に取って感じることができる。さらに、ダイアル外周には鮮やかなレッドサークルを配置し、「RA272」の車体に描かれた日の丸デザインを表現した。ゴールドのメタル遊環には、現地から本社に打電されたメッセージ「Veni, Vidi, Vici.（来た、見た、勝った）」とカーナンバー「11」をあしらった。また、剣先側バンドの裏面には、当時としては異例の1.5リッターV型12気筒エンジンの図面をグラフィックとしてデザイン。素材にはナッパレザーとウルトラスエードを組み合わせ、質感と耐久性を兼ね備えている。9時位置のインダイアルは「RA272」のタコメーターになぞらえて表現した。針の形状やフォント、レッドゾーンのディテールまで実機の雰囲気を再現。裏蓋にはF1初優勝60周年を記念したHondaオリジナルロゴをレーザー刻印し、アニバーサリーモデルならではの特別感を演出した。機能面では、太陽や蛍光灯の光で駆動するタフソーラー、Bluetoothによる自動時刻修正、ワールドタイムやスーパーイルミネーターなどを備え、実用性にも優れている。価格は6万6000円。